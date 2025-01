Si la nueva Nintendo Switch 2 no te ha llamado la atención, PcComponentes tiene algunos packs con la actual que te interesarán

Ayer, Nintendo lanzó un anuncio en el que mostraba el aspecto que presentaría la nueva generación de Nintendo Switch, una de las consolas más esperadas desde hace tiempo. Si no te han acabado de llamar la atención sus novedades y prefieres el modelo actual, aún puedes conseguir algunos packs para poder jugar durante horas y horas. En PcComponentes, hemos encontrado estas interesantes opciones frente a la nueva Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch OLED Blanca + Mario Kart 8 Deluxe + 12 Meses Nintendo Switch Online

Si tu presupuesto es algo más elevado para comprarte una Nintendo Switch, este pack te interesa. Su precio es de 358,99 euros y viene con la consola en versión OLED, el juego Mario Kart 8 Deluxe y un año de suscripción a Nintendo Switch Online.

Esta Nintendo Switch viene con una pantalla de siete pulgadas de tipo OLED, por lo que podrás jugar con colores más intensos y un alto contraste. En cuanto al Mario Kart 8 Deluxe viene con los personajes y circuitos de la versión de Wii U, además de otros descargables. Además, el volante de los vehículos es inteligente.

NS OLED + Mario Kart 8 + 12 meses NSO PVP en PcComponentes — 358,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Nintendo Switch + Nintendo Switch Sports + Cinta de la Pierna + 12 Meses de Nintendo Switch Online

Este es, sin duda alguna, uno de los packs de Nintendo Switch más vendidos desde que la consola se lanzó al mercado. Se trata de una versión básica pero cuyo precio de 299 euros, hace que sea una de las opciones más a tener en cuenta cuando se va a regalar la consola.

Viene con la Nintendo Switch estándar, la cual ofrece tres modos de juego: televisor, sobremesa y portátil. El juego Nintendo Switch Sports viene reinstalado y ofrece una colección de diferentes deportes, de los que disfrutarás de forma totalmente realista.

Nintendo Switch + Nintendo Switch Sports + Cinta de la Pierna + 12 Meses de Nintendo Switch Online PVP en PcComponentes — 299,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Nintendo Switch Lite Hyrule Edition + 12 Meses Nintendo Switch Online

Si quieres la versión portátil de la Nintendo Switch, la Lite y, además, eres fan de la saga Zelda, este es el pack que te interesa. Ahora, puedes conseguir esta Nintendo Switch Lite Hyrule Edition con un año de suscripción a NSO por 233,99 euros.

Esta Nintendo Switch está disponible en color dorado y viene con guiños a 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'. Se trata de la Nintendo Switch Lite, que es una consola ligera, compacta y que tiene los Joy-Con integrados, por lo que solo admite el modo de juego portátil.

Nintendo Switch Lite Hyrule Edition + 12 Meses Nintendo Switch Online PVP en PcComponentes — 233,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Nintendo Switch Azul Neón/Rojo Neón + Suscripción 12 meses Nintendo Switch Online

Este pack viene con la Nintendo Switch V3, cuya principal diferencia, respecto a los otros modelos normales es el packaging. Este es más reducido y similar al de las consolas OLEd, siendo mucho más eficiente. Su precio es de 319,98 euros.

Además de la consola, con este pack consigues un año de suscripción al servicio Nintendo Switch Online. Este servicio te permite acceso a juego online, un catálogo de clásicos Nintendo en constante evolución, servicio de guardado de datos en la nube o ofertas exclusivas para los suscriptores.

Nintendo Switch Azul Neón/Rojo Neón + Suscripción 12 meses Nintendo Switch Online PVP en PcComponentes — 319,98 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Nintendo Switch Lite Turquesa+Animal Crossing: New Horizons+12 Meses de Nintendo Switch Online

Otro los packs que hay en PcComponentes, si quieres la versión Lite de la Nintendo Switch es este, que viene con el juego Animal Crossing: New Horizons y 12 meses de suscripción a Nintendo Switch Online. Ahora está disponible por 228,35 euros.

De la consola Nintendo Switch Lite ya hemos hablando anteriormente, pero no del juego de este pack. El Animal Crossing: New Horizons, tiene el objetivo de que crees tu propio universo y viene con un montón de novedades para la isla. Además, es compatible con amiibo.

Nintendo Switch Lite Turquesa+Animal Crossing: New Horizons+12 Meses de Nintendo Switch Online PVP en PcComponentes — 228,35 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imágenes | Antonio Ortiz (Xataka) y Nintendo

