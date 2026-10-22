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La nueva Dolce Gusto Neo de Krups acaba de salir y ya está mucho más barata: mezcla la comodidad de las cápsulas con un mejor café

Tiene un descuento de 30 euros, pero además viene con tres paquetes gratis de cápsulas

Neo Caffe Dolce Gusto Portada
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Juan Lorente

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Una cafetera de cápsulas es ideal para los que buscan la máxima comodidad posible a la hora de hacerse una taza todos los días. Desde hace algunas semanas, tenemos disponible una nueva gama llamada NEO y hoy una de estas cafeteras tiene un buen descuento en Amazon: es de Krups y sale por 59 euros, igual que en MediaMarkt. Y en ambas tiendas viene con tres packs de cápsulas gratis.

KRUPS Cafetera de Cápsulas NEO CAFFÈ de NESCAFÉ® Dolce Gusto® + 3 packs | Cafetera blanca tecnología SmartBrew™ para espressos, americanos y extracción lenta, Compatible con cápsulas cafés solo NEO

KRUPS Cafetera de Cápsulas NEO CAFFÈ de NESCAFÉ® Dolce Gusto® + 3 packs | Cafetera blanca tecnología SmartBrew™ para espressos, americanos y extracción lenta, Compatible con cápsulas cafés solo NEO

Hoy en Amazon — 59,00 MediaMarkt — 59,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con cápsulas de papel y un sistema para el café más inteligente

Krups Neo Caffe Pivot

El PVP de esta cafetera Krups es de 89,99 euros, por lo que tenemos ahora mismo un descuento aplicado en ambas tiendas de 30 euros. Además, como decimos, viene con tres paquetes de cápsulas con 12 cápsulas cada uno: Neo Espresso Intenso, Neo Espresso Intenso descafeinado y Neo Signature Espresso. De esta forma, la recibiremos en casa con varias cápsulas para probarla.

Nescafé Dolce Gusto revoluciona el café monodosis con la nueva gama NEO: cápsulas de papel compostables y tecnología SmartBrew
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Nescafé Dolce Gusto revoluciona el café monodosis con la nueva gama NEO: cápsulas de papel compostables y tecnología SmartBrew

¿En qué se diferencia esta cafetera de otros modelos de cápsulas? La primera diferencia la tenemos en las cápsulas, que están fabricadas a base de papel (en lugar de plástico y aluminio como las anteriores). Al ser compostables, las podemos desechar más fácilmente. La otra diferencia clave está en su tecnología SmartBrew, muy útil para que la cafetera prepare los distintos cafés sin que tengamos que hacer nada.

Al meter una cápsula, la cafetera identifica el café que hemos introducido y realiza una extracción acorde (utiliza tres métodos de extracción diferentes). De esta forma, la máquina hará un mejor trabajo a la hora de preparar las tazas sin que el usuario tenga que estar pendiente de nada más. Una buena opción si necesitas una cafetera de cápsulas ahora que la tenemos en oferta y con cápsulas de regalo.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la krups neo caffè

 LO MEJOR

  • Buen precio (y con cápsulas de regalo): Tiene un descuento de 30 euros y, además, viene con 36 cápsulas de regalo.
  • Tecnología SmartBrew: Diferente extracción en función del tipo de café que utilicemos. Y sin que tengamos que hacer nada.

❌ LO PEOR

  • Compatible solo con las nuevas cápsulas: Si tenemos cápsulas de las anteriores máquinas Nespresso, no podremos utilizarlas.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera de cápsulas moderna, más ecológica y que, además de descuento, venga con cápsulas gratis.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes cápsulas antiguas en casa y no quieres tirarlas.
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Imágenes | Krups, Nescafé

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