El Nothing Phone (1) más potente con 12GB de RAM y 256GB de capacidad roza su precio mínimo al desplomarse hasta los 453 euros

Si te atrae la propuesta del Nothing Phone (1) pero lo has dejado correr en ofertas anteriores por no verlo lo suficientemente potente para lo que buscas, puede que este precio sí que te encaje. Ahora mismo, en Amazon, la versión más potente puede ser tuya prácticamente a precio mínimo, por 453,72 euros. Por supuesto, con envío gratuito incluido.

Comprar el Nothing Phone (1) al mejor precio

Como decimos, hablamos en este caso de la versión más potente de este terminal, cuyo precio oficial es de 549 euros. Amazon lo tiene ahora rebajado un poco más, desde los anteriores 499 euros hasta estos atractivos 453,72 euros. Son unos 45 euros de ahorro con envío gratuito incluido. Además, lo tendremos en casa en un sólo día siempre que seamos usuarios Prime o aprovechemos la prueba gratuita del servicio por un mes.

El Nothing Phone (1) es un equilibrado gama media Android que destaca por ofrecer una propuesta diferente a un precio contenido. Con un diseño general parecido al de los actuales iPhone, destaca por su Glyph Interface, un sistema de LEDs con los que el teléfono nos ofrece alertas, información sobre el estado de carga y más.

Además, incluye una bobina de carga inversa en su parte trasera, que proporciona 5W para cargar, por ejemplo los auriculares Nothing Ear (1) de manera inalámbrica, con sólo colocarlos sobre el teléfono.

Cuenta con una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución FullHD+ a 120Hz y en lo que a configuración se refiere, monta un procesador Snapdragon 778G+ de Qualcomm, especialmente diseñado para este modelo; un chip de gama media con conectividad 5G.

Además, como decíamos antes, en este caso hablamos de la versión más potente y con mayor capacidad, que ofrece 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

El Nothing Phone (1) dispone de una doble cámara principal con 50 Mp más una cámara frontal con sensor de 16 Mp y cuenta con una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 33 W e inalámbrica de 15 W. Y no sólo eso; lleva también altavoces estéreo, lector de huellas en pantalla, NFC para pagos móviles y Dual SIM.

Otro punto a su favor es el hecho de contar con una versión de Android mucho más limpia que la de otras marcas, prácticamente sin el innecesario y habitual bloatware.

