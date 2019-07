¿No llegaste al Amazon Prime day? Mejores ofertas de tecnología de eBay, PcComponentes y El Corte Inglés

¡Adiós al Amazon Prime Day 2019! Tras 2 días con más de un millón de ofertas en diferentes categorías exclusivas para usuarios de Amazon Prime, tanto aquellos que pagan como los que están en la prueba gratis de 30 días, el evento ha llegado a su fin y Amazon retorna a su rutina. ¿Nos quedamos sin ofertas? No. Si no encontraste la oferta que buscabas o no llegaste a tiempo, hemos seleccionado las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de eBay, PcComponentes y El Corte Inglés.

Móviles, tablets y accesorios

Xiaomi Mi 9 SE

En eBay localizamos el Xiaomi Mi 9 SE de 6/64GB rebajado hasta los 249 euros, con envío desde España y 2 años de garantía. El vendedor es Xiaomispainstore, con más de 3.000 transacciones y un 97,9% de votos positivos. El modelo más ligero de la familia Mi 9 destaca por su construcción y comodidad en mano, la calidad de su pantalla y su rendimiento, como podemos leer en su análisis.

Xiaomi Mi 9 SE- Smartphone con Pantalla AMOLED de 5,97" (Octa Core Qualcomm Snapdragon 712; 2,8 GHz, 6 GB RAM, 64 GB ROM, Triple cámara de 13 + 48 + 8 MP, Android), Negro Piano [Versión española]

Moto One 2019 3/32 GB

El Moto One 2019 es un terminal para aquellos que busquen disfrutar de la experiencia de Android One. Además cuenta con detalles como el NFC o la cámara dual, lo que lo hacen muy interesante por 129 euros.

Motorola One - Smartphone Android One (pantalla de 5.9'' ratio 19:9, cámara dual de 13 MP, 4 GB de RAM, 64 GB, Dual Sim), color negro [Versión española]

Xiaomi Mi Band 4

La cuarta generación de la pulsera de Xiaomi, a 31,99 euros en eBay con envío desde España. Un wearable sencillo para conocer nuestra actividad diaria de forma aproximada que destaca por su ligereza, pantalla a color y sobre todo, su autonomía de hasta 20 días.

Xiaomi mi Band 4 Pulsera de Fitness Inteligente Monitor de Ritmo cardíaco 135 mAh Pantalla Color Bluetooth 5.0 más Reciente 2019(Negro)

Informática y accesorios

Mac Mini

El más reciente Mac Mini lanzado por Apple, más barato en PcComponentes: 700 euros para este compactísima torre con vocación doméstica. En su interior, un procesador Intel Core i3 de cuatro núcleos a 3,6 GHz, 8 GB de memoria RAM, un ajustado SSD de 128 GB y la gráfica Intel UHD Graphics 630.

Apple Mac mini - Ordenador (procesador Intel Core i3 de cuatro núcleos a 3,6 GHz, 128 GB)

HP Omen 15-dc0007ns

El HP Omen 15-dc0007ns es un portátil gaming que destaca por su procesador Intel Core i7 8750H y sus 12 GB de RAM. Asímismo, integra dos unidades de almacenamiento de 1TB y 128 GB (SSD). Más ajustado en cuanto a gráfica, con un modelo dedicado GeForce GTX 1050 4 GB que podría ser el factor limitante si lo queremos para títulos exigentes. Por 974,25 euros en El Corte Inglés.

HP 15-dc0007ns, 8ª generación de procesadores Intel Core i7, 2,20 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 12 GB, 1128 GB

ASUS FX505DU-BQ045

Muy interesante este modelo gaming por su buena relación entre las prestaciones de su hardware y el precio: 849 euros cuesta en eBay, con envío desde España y 2 años de garantía. Integra un procesador AMD Ryzen 7 3750H Quad Core y la gráfica dedicada Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6. Más ajustado en cuanto a RAM con 8 GB y su almacenamiento, ya que está dotado únicamente con un SSD de 256GB.

PORTATIL ASUS FX505DU-BQ045 AMD RYZEN 7 3750H 8GB DDR4 GTX 1660 Ti 6GB SSD 256GB Hoy en Ebay por 849,00€

Asus Zenbook

Fantástica relación calidad precio la del Asus ZenBook UX410UA-GV036, que en PcComponentes cuesta 599 euros. Con un diseño compacto, ligero y minimalista, en su interior encontramos un Intel Core i7-7500U, 8GB de RAM y SSD de 256GB. Muy interesante para uso intensivo.

ASUS ZenBook UX410UA-GV036 - Portátil de 14" FHD (Intel Core i7-7500U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel HD Graphics 620, sin sistema operativo) Gris Cuartzo - Teclado QWERTY Español

Acer Aspire 3

Difícil encontrar una configuración así en este rango de precios: procesador i5-8250U, 8GB de RAM, SSD de 256GB y la gráfica dedicada Nvidia NVIDIA MX130 2GB, el Acer Aspire 3 A315-53G-5889 es un equipo solvente para productividad. Por 459 euros en eBay, con envío desde España y 2 años de garantía.

PORTATIL ACER ASPIRE 3 A315-53G-5889 i5-8250u 8GB NVIDIA MX130 2GB SSD 256GB W10 Hoy en Ebay por 459,00€

ASUS A543UA-GQ1692T

Si buscas un portátil asequible pero al mismo tiempo suficiente para tareas sencillas de navegación u ofimática, este modelo es muy interesante: su precio es de 329 euros en eBay, con envío desde España, factura y 2 años de garantía. Monta un procesador i3-7020U, sus 8GB de RAM y su SSD de 256 GB.

PORTATIL ASUS A543UA-GQ1692T CORE i3-7020u 8GB DDR4 SSD 256GB BLUETOOTH 4.2 W10 Hoy en Ebay por 329,00€

Imagen y sonido

LG OLED55E8PLA

Un modelo con panel OLED de 55" del año pasado con procesador inteligente a9, compatible con todos los formatos HDR y Dolby Atmos. Es compatible con Google Assistant y Amazon Alexa. Por 1.379 euros en PcComponentes.

Samsung 2019 Q60

La gama más sencilla de los QLED de Samsung para este 2019, más barata en varias tiendas: el modelo de 65" cuesta 1.199 euros en PcComponentes y el de 55" está genial de precio en eBay a 799,99 euros. Con panel 4K UHD, tecnología Quantum Dot para una mejor reproducción de color y compatible con los asistentes de Amazon y Google.

LG 55UK7550

En formato LED de 55" encontramos en El Corte Inglés la LG 55UK7550 a 599 euros. Con tecnología Nano Cell para aumentar la precisión del color, procesador Quad Core de 10 bits, smartTV WebOS 4.0 y control por voz, además de ser compatible con los asistentes de Google y Alexa.

Philips 49PUS7503

Con un panel LED de 49" con resolución 4K UHD, la Philips 49PUS7503 cuenta con altavoces delanteros, tecnología Ambilight, Android TV y Chromecast integrado. Por 439 euros en PcComponentes.

Samsung UE43NU7092

Si buscas una smart TV barata, la Samsung UE43NU7092 cuesta 289,99 euros en eBay, con panel LED de 43".

Samsung Series 7 UE43NU7092 televisión 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV WIFi

GoPro Hero 7 White

La cámara de acción más sencilla de la familia Hero 7, más barata en PcComponentes: 189,99 euros. Un modelo compacto y de uso intuitivo con pantalla táctil, sumergible hasta 10 metros sin carcasa, 10 MP y grabación de vídeo en Full HD.

GoPro HERO7 White - Cámara de acción digital sumergible con pantalla táctil, vídeo HD 1440p y fotos de 10 MP

Consolas y videojuegos

FIFA 20

Estamos en plena época de fichajes, falta aproximadamente un mes para que comience la liga y dos meses largos hasta que EA Sports lance su ya mítico FIFA 20, más barato en El Corte Inglés tanto para PS4 (64,90 euros) y Nintendo Switch (44,90 euros).

Tarjeta PSN Plus 365

Disfruta del contenido digital en tu Playstation al mejor precio con esta tarjeta Tarjeta PSN Plus 365, en formato digital a 44,92 euros en eBay.

Casa conectada

Roomba 606

Difícil encontrar una Roomba a este precio: Roomba 606 por 169,99 euros en eBay. Se trata de un modelo muy sencillo con navegación aleatoria que no permite programación, teniendo que recurrir al botón para que entre en acción. No obstante, cuenta con el diseño y algoritmo de iRobot.

Philips Hue White + Google Home Mini

En El Corte Inglés encontramos kit de iluminación Philips Hue White, con dos bombillas LED inteligentes de Philips E27 de 9,5 W y el puente necesario para usarlas (ya que emplean el protocolo Zigbee) y el altavoz inteligente Google Home Mini por 69,95 euros, mucho mejor que comprarlos por separado. Además, la familia Hue destaca tanto por su calidad como por su versatilidad y el altavoz, aunque compacto, ofrece la misma funcionalidad que sus hermanos mayores.

Xiaomi Mijia 360

Una cámara de vigilancia inteligente compacta, barata y discreta: graba a 1080p, con visión nocturna y audio bidireccional, para controlar lo que sucede en su rango de acción desde el móvil. Guarda lo que capta en una tarjeta microSD. Por 34,99 euros en PcComponentes.

