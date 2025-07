No es un error: Intel Ultra 7, 32 GB de RAM y RTX 5060 a un precio increíble. Este portátil gaming es una de las gangas del verano

Pese a que los ordenadores gaming suelen tener mayoritariamente precios bastante elevados, de vez en cuando encontramos ofertas bastante espectaculares. Durante el Prime Day de Amazon, por ejemplo, tenemos el HP Omen 16 por 1.299,99 euros en lugar de 1.649 euros. Y mucho ojo a su configuración porque es de primerísimo nivel.

Un ordenador gaming con una espectacular relación calidad-precio

En primer lugar, el HP Omen 16 monta una excelente pantalla de 16 pulgadas que ofrece una resolución 2K, por lo que hablamos de un ordenador portátil bastante grande. También nos encontramos con un procesador a la altura, ya que en esta configuración monta el Intel Ultra 7-255H para conseguir un rendimiento excelente a la hora de jugar a videojuegos.

Por otro lado, no podemos olvidarnos de la configuración de 32 GB de RAM (16 + 16 GB) junto con 1 TB de SSD para no quedarnos cortos en almacenamiento interno. No viene con Windows preinstalado —viene con FreeDOS—, pero a cambio incluye una tarjeta gráfica Nvidia RTX 5060, que no está nada mal.

En definitiva, no solemos encontrar demasiados ordenadores portátiles con una configuración similar a un precio tan bajo. El Prime Day es el momento perfecto para comprar este modelo en concreto, ya que hasta el momento (acaba de lanzarse esta configuración) sólo lo habíamos visto por un precio de 1.649 euros.

