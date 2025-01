Nintendo Switch 2 está al caer, pero a este precio Switch OLED sigue siendo una compra irresistible

Al fin, y tras una larga espera, la sucesora de Nintendo Switch está al caer. Lo que no evita que las actuales videoconsolas portátiles e híbridas de Nintendo sigan siendo excelentes opciones de compra, ya sea para nosotros mismos o para regalar. Sobre todo, si protagonizan ofertas como las de esta Switch OLED por 214,86 euros.

Una videoconsola que destaca, sobre todo, por su excelente panel OLED de 7 pulgadas

Nintendo Swich OLED tiene un PVP que ronda los 350 euros, tratándose del modelo más caro del catálogo actual de Nintendo. Mientras que Switch Lite, a sus 219 euros, es el más económico. Pues bien, aplicando el cupón "CNYES30" (sin las comillas) conseguimos Switch OLED a un precio inferior al de Switch Lite.

Ya sea como un regalazo o para darnos un capricho, si queremos disfrutar desde ya de juegazos como 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' o su secuela, 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', esta oferta de Nintendo Switch OLED es para no dejar pasar. Porque aunque su sucesora está en camino, es un precio muy, muy bueno.

Con una pantalla OLED de 7 pulgadas, Switch OLED es el modelo más completo de todas las consolas actuales de Nintendo. Consola que favorece enormemente el juego en modo portátil, en la propia consola, gracias a su buenísima calidad de imagen. Aunque al igual que sucede con Switch original, también podemos usarla conjuntamente a una pantalla externa a través de su dock.

