Nadie dijo que hubiera que gastarse una fortuna para tener un portátil de trabajo decente. Aquí tienes mucha potencia por poco dinero

Si no ganas para disgustos por la potencia de tu portátil, lo mejor que puedes hacer es jubilarlo y sustituirlo por uno más moderno, por supuesto, pero por qué no, más potente también. Eso no no significa que tengas que pagar una fortuna por él. Por ejemplo, este HP 15s-fq5100ns te va a dejar más que satisfecho por unos ajustados 599,99 euros. Si sigues leyendo, verás que realmente merece la pena.

HP 15s-fq5100ns Hoy en Amazon — 599,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar el HP 15s-fq5100ns al mejor precio

Lo primero, porque te estarás llevando un equipo de 769 euros por unos 169 euros menos, al comprarlo por esos competitivos 599,99 euros. Dicho precioincluye además el envío rápido (para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido), y gratuito en todo caso.

Lo segundo, es que, con este HP 15s-fq5100ns te estarás haciendo con un equipo orientado al trabajo y el uso multimedia con una configuración muy potente.

Con una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, este modelo nos ofrece un teclado completo, en un cuerpo con un peso de 1,69 Kg. Eso sí, viene sin sistema operativo, aunque instalar Windows 11 no es un proceso que nos vaya a costar demasiado tiempo o dinero.

En cuanto a su hardware, este modelo equipa un procesador Intel Core i7-1255U de decimosegunda generación, con gráfica integrada Intel Iris Xe. Además, cuenta con una RAM de 16 GB y lleva un SSD con 512 GB de capacidad.

Por otro lado, en el aspecto de la conectividad y las posibilidades de ampliación, con él dispondremos de tres puertos USB 3.0, salida HDMI y por supuesto, conectividad WiFi y Bluetooth.

