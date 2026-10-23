Un móvil bueno, bonito y barato: este Motorola con 256 GB y 120 Hz cuesta ahora menos de 275 euros

Buscar un smartphone equilibrado que ofrezca una experiencia fluida, buen diseño y almacenamiento de sobra sin necesidad de rozar la gama alta económica suele ser una tarea complicada. Muchas marcas recortan en apartados clave como la pantalla o la memoria base. Pero, para romper con esta regla, ahora tienes rebajado en Powerplanet el Motorola Edge 60 Neo de 256 GB a 274,95 euros frente a los 358,99 euros que suele costar.
Motorola XT2509-1 Edge 60 Neo, Dual, 256GB 8GB RAM, Pantone Grisaille
Un móvil con buenas prestaciones a precio de outlet
La familia Neo de Motorola se ha ganado un buen reconocimiento en el sector al condensar especificaciones propias de gamas superiores en un formato más compacto y estético, sin disparar el coste final.
Este Motorola Edge 60 Neo tiene una pantalla pOLED de 6,7 pulgadas con 120 Hz y un brillo pico de 4.500 nits, por lo que podrás ver todo el contenido de la pantalla perfectamente incluso bajo la luz del sol.
Con sus 8 GB de RAM y los 256 GB de almacenamiento interno podrás olvidarte de los problemas de espacio y almacenar fotos, vídeos e instalar apps sin ninguna preocupación. En cuanto a su cerebro, es el procesador MediaTek Dimensity 7300.
La cámara principal está firmada por Sony y es de 50 MP y se acompaña de una ultra gran angular de 50 MP y un telefoto de 10 MP. En cuanto a su batería, tiene una capacidad de 5.200 mAh y admite carga rápida a 68 W y es compatible con carga inalámbrica.
En el apartado sonoro, sus altavoces estéreo son compatibles con Dolby Atmos y en lo que a conectividad se refiere, viene con 5G, WiFi 6, NFC, USB-C y Dual SIM. El lector de huellas viene integrado en la pantalla y es un móvil que cuenta con certificación IP69.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para motorola edge 60 neo hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Priorizas una buena pantalla, diseño prémium y un rendimiento solvente por debajo de los 300 euros.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas autonomía para dos días completos de uso intensivo o jugar a títulos gráficos muy pesados durante horas, hay alternativas con baterías más grandes y procesadores enfocados al rendimiento bruto.
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Imágenes | Motorola
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