HOY SE HABLA DE

Un móvil bueno, bonito y barato: este Motorola con 256 GB y 120 Hz cuesta ahora menos de 275 euros

El Motorola Edge 60 Neo está a precio imbatible ahora en Powerplanet

Motorola Edge 60 Neo 1
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter instagram
2924 publicaciones de Fran León

Buscar un smartphone equilibrado que ofrezca una experiencia fluida, buen diseño y almacenamiento de sobra sin necesidad de rozar la gama alta económica suele ser una tarea complicada. Muchas marcas recortan en apartados clave como la pantalla o la memoria base. Pero, para romper con esta regla, ahora tienes rebajado en Powerplanet el Motorola Edge 60 Neo de 256 GB a 274,95 euros frente a los 358,99 euros que suele costar.

Motorola XT2509-1 Edge 60 Neo, Dual, 256GB 8GB RAM, Pantone Grisaille

Motorola XT2509-1 Edge 60 Neo, Dual, 256GB 8GB RAM, Pantone Grisaille

PVP en Powerplanet — 274,95 Amazon — 294,00 PcComponentes — 325,36
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un móvil con buenas prestaciones a precio de outlet

Motorola Edge 60 Neo

La familia Neo de Motorola se ha ganado un buen reconocimiento en el sector al condensar especificaciones propias de gamas superiores en un formato más compacto y estético, sin disparar el coste final.

Este Motorola Edge 60 Neo tiene una pantalla pOLED de 6,7 pulgadas con 120 Hz y un brillo pico de 4.500 nits, por lo que podrás ver todo el contenido de la pantalla perfectamente incluso bajo la luz del sol.

Con sus 8 GB de RAM y los 256 GB de almacenamiento interno podrás olvidarte de los problemas de espacio y almacenar fotos, vídeos e instalar apps sin ninguna preocupación. En cuanto a su cerebro, es el procesador MediaTek Dimensity 7300.

Ya en Action (y rebajada solo unos días) la freidora de aire tipo Ninja con más capacidad, pantalla y dos recipientes con asas y tapas
En Xataka
Ya en Action (y rebajada solo unos días) la freidora de aire tipo Ninja con más capacidad, pantalla y dos recipientes con asas y tapas

La cámara principal está firmada por Sony y es de 50 MP y se acompaña de una ultra gran angular de 50 MP y un telefoto de 10 MP. En cuanto a su batería, tiene una capacidad de 5.200 mAh y admite carga rápida a 68 W y es compatible con carga inalámbrica.

En el apartado sonoro, sus altavoces estéreo son compatibles con Dolby Atmos y en lo que a conectividad se refiere, viene con 5G, WiFi 6, NFC, USB-C y Dual SIM. El lector de huellas viene integrado en la pantalla y es un móvil que cuenta con certificación IP69.

⚡ EN RESUMEN: oferta para motorola edge 60 neo hoy

 LO MEJOR

  • Fluidez de pantalla: sus 120 Hz aportan una sensación de velocidad excelente al movernos por el sistema y las redes sociales.
  • Experiencia limpia de Android: Capa de personalización muy ligera, sin aplicaciones basura (bloatware) innecesarias.

❌ LO PEOR

  • Autonomía ajustada por el formato... Al apostar por un cuerpo fino y compacto, la batería tiene una capacidad física menor que la de los terminales más gruesos de gran formato.
  • Carga rápida mejorable... Aunque incluye sistema de carga rápida, se queda un paso por detrás de algunos competidores directos orientados a la velocidad de carga extrema.

💡 CÓMPRALO SI... Priorizas una buena pantalla, diseño prémium y un rendimiento solvente por debajo de los 300 euros.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas autonomía para dos días completos de uso intensivo o jugar a títulos gráficos muy pesados durante horas, hay alternativas con baterías más grandes y procesadores enfocados al rendimiento bruto.
Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados
En Xataka
Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

Algunos accesorios que pueden interesarte para este móvil

QUSRTMUE Funda Magnética para Motorola Edge 60 Neo

QUSRTMUE Funda Magnética para Motorola Edge 60 Neo

Hoy en Amazon — 11,50
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
XIAOMI REDMI Buds 8 Active

XIAOMI REDMI Buds 8 Active

Hoy en Amazon — 16,70 PcComponentes — 19,10 Xiaomi — 19,99 AliExpress — 20,34
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Motorola 

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis

En Xataka | Mejores móviles por menos de 300 euros en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios