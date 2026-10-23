Un móvil bueno, bonito y barato: este Motorola con 256 GB y 120 Hz cuesta ahora menos de 275 euros

Buscar un smartphone equilibrado que ofrezca una experiencia fluida, buen diseño y almacenamiento de sobra sin necesidad de rozar la gama alta económica suele ser una tarea complicada. Muchas marcas recortan en apartados clave como la pantalla o la memoria base. Pero, para romper con esta regla, ahora tienes rebajado en Powerplanet el Motorola Edge 60 Neo de 256 GB a 274,95 euros frente a los 358,99 euros que suele costar.

Un móvil con buenas prestaciones a precio de outlet

La familia Neo de Motorola se ha ganado un buen reconocimiento en el sector al condensar especificaciones propias de gamas superiores en un formato más compacto y estético, sin disparar el coste final.

Este Motorola Edge 60 Neo tiene una pantalla pOLED de 6,7 pulgadas con 120 Hz y un brillo pico de 4.500 nits, por lo que podrás ver todo el contenido de la pantalla perfectamente incluso bajo la luz del sol.

Con sus 8 GB de RAM y los 256 GB de almacenamiento interno podrás olvidarte de los problemas de espacio y almacenar fotos, vídeos e instalar apps sin ninguna preocupación. En cuanto a su cerebro, es el procesador MediaTek Dimensity 7300.

La cámara principal está firmada por Sony y es de 50 MP y se acompaña de una ultra gran angular de 50 MP y un telefoto de 10 MP. En cuanto a su batería, tiene una capacidad de 5.200 mAh y admite carga rápida a 68 W y es compatible con carga inalámbrica.

En el apartado sonoro, sus altavoces estéreo son compatibles con Dolby Atmos y en lo que a conectividad se refiere, viene con 5G, WiFi 6, NFC, USB-C y Dual SIM. El lector de huellas viene integrado en la pantalla y es un móvil que cuenta con certificación IP69.

⚡ EN RESUMEN: oferta para motorola edge 60 neo hoy ✅ LO MEJOR Fluidez de pantalla: sus 120 Hz aportan una sensación de velocidad excelente al movernos por el sistema y las redes sociales.

sus 120 Hz aportan una sensación de velocidad excelente al movernos por el sistema y las redes sociales. Experiencia limpia de Android: Capa de personalización muy ligera, sin aplicaciones basura (bloatware) innecesarias. ❌ LO PEOR Autonomía ajustada por el formato... Al apostar por un cuerpo fino y compacto, la batería tiene una capacidad física menor que la de los terminales más gruesos de gran formato.

Al apostar por un cuerpo fino y compacto, la batería tiene una capacidad física menor que la de los terminales más gruesos de gran formato. Carga rápida mejorable... Aunque incluye sistema de carga rápida, se queda un paso por detrás de algunos competidores directos orientados a la velocidad de carga extrema. 💡 CÓMPRALO SI... Priorizas una buena pantalla, diseño prémium y un rendimiento solvente por debajo de los 300 euros. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas autonomía para dos días completos de uso intensivo o jugar a títulos gráficos muy pesados durante horas, hay alternativas con baterías más grandes y procesadores enfocados al rendimiento bruto.

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