Mi madre me ha pedido que le busque un móvil con mucho almacenamiento y que sea muy barato. Sólo le he recomendado este de Xiaomi

En cada gran campaña de ofertas, es común que nuestros más allegados nos pregunten cuales son aquellas que merecen verdaderamente la pena. Y esta vez, ha sido mi propia madre la que me ha preguntado qué teléfono puede comprarse. Eso sí, debía ser un modelo que le permitiese no estar tan al tanto de la capacidad de almacenamiento. Sólo le he recomendado uno: el Xiaomi POCO X6 Pro (319,99 euros).

Con este móvil ya no tendrá que borrar sus vídeos de WhatsApp

En el pasado Prime Day ya le recomendé otro teléfono, pero en aquel caso la capacidad de almacenamiento era de 256 GB. En esta ocasión, este POCO X6 Pro dispone de 512 GB. Por su precio pocas otras alternativas pueden llegar a ser tan interesantes, porque ya no hablamos sólo de un móvil barato (su anterior precio era de 419,90 euros) o con mucho almacenamiento, sino de un móvil que también es potente y que cuenta con una buena pantalla. Eso sí, sólo estará de oferta por 319,99 euros hoy, hasta que se acabe la campaña de Amazon.

El Xiaomi POCO X6 Pro tiene bastantes puntos a destacar, sobre todo si tenemos en cuenta que se encuentra en un rango de precio bastante bajo —al menos durante la campaña de Amazon—. Monta una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que ofrece una resolución 1.5K (1.220 x 2.712 píxeles) y una tasa de refresco de 120 Hz. Pero su procesador no se queda atrás, ya que nos encontramos con el MediaTek Dimensity 8300 Ultra con GPU Mali 615.

Además de los 512 GB de almacenamiento, este modelo dispone de 12 GB de RAM. Su batería de 5.000 mAh soporta una buena carga rápida de 67W (importante: incluye cargador en la caja) y su sistema operativo es HyperOS, basado en Android 14.

Por otro lado, el POCO X6 Pro cuenta con una cámara delantera de 16 MP e integra un módulo trasero compuesto por un sensor principal de 64 MP (apertura f/1.7, OIS), un sensor gran angular (apertura f/2.2) y un sensor macro (apertura f/2.4). Además, entre otras características, ofrece protección contra salpicaduras (certificación IP54), dispone de lector de huellas bajo la pantalla, sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos y ofrece tanto conectividad WiFi 6 como 5G.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico.

Imágenes | Iván Linares en Xataka, Xiaomi

