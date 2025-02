Mi amigo quiere tener un televisor enorme en el salón, pero no tiene espacio. La solución es comprar este accesorio

En muchas ocasiones queremos comprar un producto y finalmente no lo hacemos porque no tenemos suficiente espacio para colocarlo. Esto es lo que me comentó un amigo hace unas semanas, que está buscando un televisor de 75 pulgadas pero que no tiene demasiado espacio en el mueble del salón. En ese momento le recomendé un soporte de pared y le pareció interesante la idea. Concretamente le recomendé el de Bontec por varias razones, siendo una de ellas su precio de 29,99 euros.

Soporte de pared Bontec Hoy en Amazon — 29,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un soporte para televisores de entre 37 y 82 pulgadas

Además del precio, uno de los puntos clave de este soporte para televisores es que cuenta con muy buenas valoraciones en Amazon. Tiene un total de 26.632 valoraciones y una puntuación de 4,6 estrellas, por lo que podemos echar un vistazo a las opiniones de los clientes.

Por otro lado, el soporte de Bontec es compatible con televisores de 37 a 82 pulgadas y soporta un peso máximo de 60 kg; suficiente para un televisor de grandes dimensiones. También cuenta con un diseño robusto y resistente al óxido y permite ajustar los ángulos de visión mediante su sistema de inclinación de 1º hacia arriba y de 8º hacia abajo.

Instalarlo es sencillo, y además viene con instrucciones, un nivel de burbuja y otros accesorios para que podamos hacerlo de forma sencilla y cómoda. También incluye un sistema de gestión de cables, algo que siempre viene bien si se quiere conectar un dispositivo externo como una consola.

Otros accesorios para televisores que te pueden interesar

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | LG, Bontec

