Los mejores chollos en dispositivos de Amazon tras la Fiesta de Ofertas Prime con descuentos de hasta el 67%

Amazon ha finalizado su Fiesta de Ofertas Prime, pero eso no significa que los descuentos hayan finalizado. Algunos dispositivos siguen rebajados tanto en esta tienda como en MediaMarkt, por lo que en este artículo vamos a repasar lso mejores chollos que siguen estando disponibles por el momento.

Fire TV Stick 4K por 35,99 euros, el nuevo modelo que se alimenta a través del puerto USB del televisor.

por 35,99 euros, el nuevo modelo que se alimenta a través del puerto USB del televisor. Echo Dot por 29,99 euros, un altavoz inteligente con Alexa.

por 29,99 euros, un altavoz inteligente con Alexa. Fire TV Cube por 109,99 euros, el dispositivo que reúne las características de los Fire TV Stick y de los Echo Dot.

por 109,99 euros, el dispositivo que reúne las características de los Fire TV Stick y de los Echo Dot. Kindle por 89,90 euros, el lector más económico de la marca.

por 89,90 euros, el lector más económico de la marca. Echo Show 11 por 154,99 euros, un altavoz inteligente con una gran pantalla.

Antes de nada, Amazon menciona que las ofertas estarán disponibles por tiempo limitado: hasta el 12 de octubre o hasta que se agoten las unidades.

Fire TV Stick 4K

El nuevo Fire TV Stick 4K sigue estando disponible de oferta a un precio de 35,99 euros en lugar de 74,99 euros (descuento del 52%). Es diferente al modelo Fire TV Stick 4K Plus, ya que el nuevo modelo viene con VegaOS (no permite instalar apps externas) y se alimenta a través del puerto USB de la tele en lugar de una toma de corriente. Ofrece compatibilidad con Alexa+ y también con Dolby Vision y Dolby Atmos.

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Echo Dot

El Echo Dot también está de oferta, y a un buen precio de 29,99 euros en lugar de 89,99 euros (descuento del 67%). Se trata de un altavoz inteligente que integra Alexa, de tal forma que sirve como base para la construcción de la domótica para conectar dispositivos y accesorios compatibles. Sirve, además, como altavoz Bluetooth.

Fire TV Cube

En cambio, si queremos los dos dispositivos anteriores, tenemos la opción de tener un Fire TV Cube por un precio de 109,99 euros en lugar de 229,99 euros (descuento del 52%). Cuenta con las funciones de un Fire TV Stick, pero además también incorpora un altavoz para interactuar con Alexa sin necesidad de ningún mando. Además, ofrece una resolución 4K y es compatible con Alexa+.

Kindle

El Kindle más básico se ha agotado en Amazon, pero en MediaMarkt sigue estando de oferta por 89,90 euros en lugar de 169,99 euros (descuento del 47%), ya que recordemos que, al igual que sus hermanos mayores, aumentó de precio hace muy poco. Es ideal para utilizarlo en casa o fuera de ella al ser bastante compacto, tiene una pantalla de seis pulgadas y su batería aguanta hasta ocho semanas.

Echo Show 11

Por último, también podemos encontrar de oferta el Echo Show 11, un altavoz inteligente que, a diferencia del Echo Dot, monta una pantalla de 11 pulgadas. Su precio es de 154,99 euros en lugar de 269,99 euros (descuento del 43%) y destaca sobre todo porque permite utilizar la pantalla para ver el tiempo, reproducir música, controlar dispositivos y accesorios compatibles con Alexa e incluso ver contenido de plataformas de streaming.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon

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