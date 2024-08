El mejor aire acondicionado portátil para casas pequeñas: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones

El calor del verano nos "obliga" en muchas ocasiones a comprar ventiladores de techo, ventiladores de pie o incluso un aire acondicionado (split o portátil) para poder sobrellevar esos duros meses en los que las temperaturas alcanzan cifras muy altas. En su día, publicamos un artículo con algunos consejos a tener en cuenta antes de comprar un aire acondicionado portátil, y en esta ocasión hemos querido tratar el tema orientado a la compra de estos dispositivos para casas pequeñas.

Antes de entrar en materia, queremos aclarar que no todos los aires acondicionados son ideales para casas pequeñas. Se pueden utilizar, claro, pero lo que recomendamos es que elijamos el que más se ajuste a las necesidades para así dar en el clavo con la compra y no gastar demasiado en un dispositivo caro que puede ofrecer una experiencia muy similar que otro más económico.

Consejos antes de comprar un aire acondicionado portátil para una casa pequeña

La capacidad de refrigeración

La capacidad de refrigeración que puede ofrecer un aire acondicionado portátil (también split) se suele medir en frigorías, pero es posible que este dato lo veamos medido en BTU (unidad térmica británica), sobre todo en las tiendas online. Generalmente, solemos tomar las frigorías como unidad de referencia, pero en el caso de que nos encontremos con un modelo que ofrezca el dato en BTU, tan sólo tendremos que dividir la cifra entre cuatro; es decir, si un aire acondicionado ofrece 7.000 BTU, con este sencillo cálculo sabremos que puede ofrecer 1.750 frigorías.

Y, ¿cuántos metros puede refrigerar un aire acondicionado portátil? Para ello debemos prestar atención a la cifra medida en frigorías. Cabe aclarar que cuantas más frigorías tenga un modelo más caro será, aunque el precio también depende de otros factores como la marca, los modos de refrigeración, si tiene o no una bomba de calor, etc.

Entre 1.500 y 2.000 frigorías . Si queremos utilizar un aire acondicionado portátil en una habitación de menos de 20 metros cuadrados, tendremos que elegir un modelo que oscile entre las 1.500 y 2.000 frigorías.

. Si queremos utilizar un aire acondicionado portátil en una habitación de menos de 20 metros cuadrados, tendremos que elegir un modelo que oscile entre las 1.500 y 2.000 frigorías. Entre 2.000 y 3.000 frigorías . En cambio, si la habitación que queremos refrigerar tiene un tamaño de entre 20 y 30 metros cuadrados, la elección más acertada es un aire acondicionado portátil de ofrezca entre 2.000 y 3.000 frigorías.

. En cambio, si la habitación que queremos refrigerar tiene un tamaño de entre 20 y 30 metros cuadrados, la elección más acertada es un aire acondicionado portátil de ofrezca entre 2.000 y 3.000 frigorías. Más de 3.000 frigorías. Para las habitaciones más grandes, tendremos que apostar por un aire acondicionado que ofrezca al menos 3.000 frigorías, ya que pueden refrigerar habitaciones de más de 30 metros cuadrados.

¿En qué habitación lo vamos a utilizar?

Ahora bien, es posible que queramos refrigerar una habitación pequeña pero que de vez en cuando queramos utilizar el aire acondicionado portátil en una habitación más grande, por lo que debemos ajustar la elección a nuestras necesidades.

Esto es una decisión completamente personal, pero sí que conviene que tengamos en cuenta que si vamos a utilizar el aire acondicionado portátil de forma ocasional en habitaciones grandes (como puede ser el salón), es mejor apostar por un modelo con "pocas" frigorías. En cambio, si su uso va a ser mixto, y lo vamos a utilizar tanto en habitaciones pequeñas como en habitaciones más grandes, conviene comprar un modelo orientado a habitaciones con el tamaño de la habitación más grande.

El ruido que hacen los aires acondicionados portátiles

Los aires acondicionados portátiles hacen más ruidos que los aires acondicionados split. Es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo si lo vamos a utilizar en el dormitorio por la noche, ya que podría llegar a ser incómodo para dormir. Y, además, el ruido es algo que afecta a prácticamente todos los modelos independientemente del nivel de potencia que tengamos seleccionado.

Afortunadamente, son muchos los aires acondicionados portátiles que cuentan con un modo noche o modo sueño. Estos modos no evitarán que el dispositivo no haga nada de ruido, pero sí que lo reducirán lo suficientemente para que no sean molestos a la hora de dormir.

Nuestra selección de aires acondicionados portátiles para casas pequeñas

Cecotec ForceClima 7150 Style

El primer modelo de este listado es el más económico, también es una opción muy interesante orientada a casas pequeñas. El Cecotec ForceClima 7150 Style (189 euros) es capaz de refrigerar habitaciones de hasta 20 metros cuadrados gracias a sus 7.000 BTU; 1.750 frigorías al cambio.

Con este aire acondicionado portátil podemos regular la temperatura de forma muy cómoda, y además permite utilizar un total de tres modos de uso: ventilador, refrigeración y deshumidificación. Además, por el precio nos encontramos con un modo noche para reducir su nivel de ruido.

COMFEE Breezy Cool Pro

Si lo que buscamos es un aire acondicionado portátil que funcione perfectamente tanto en habitaciones pequeñas como medianas, este modelo COMFEE Breezy Cool Pro (239,99 euros) es otra opción muy interesante. Puede refrigerar superficies de poco más de 20 metros cuadrados, ya que dispone de 9.000 BTU (2.250 frigorías).

Además, uno de los puntos clave de este modelo es que se trata de un dispositivo conectado. Es decir, se puede controlar desde el teléfono a través de la app de la marca. Por otro lado, entre las funciones "inteligentes", destaca su función Follow-Me, que detecta cuando nos acercamos al mando a distancia para ajustar la temperatura.

COMFEE Breezy Cool Pro Hoy en Amazon — 239,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8 MWB

Por un precio similar, este otro aire acondicionado portátil Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8 MWB (254 euros) ofrece unas prestaciones similares al modelo de COMFEE, salvo que en este caso nos encontramos ante un modelo que ofrece 8.000 BTU (2.000 frigorías).

También se trata de un dispositivo conectado que dispone de la función Follow-Me. Pero, además, destaca por su tamaño compacto y por sus ruedas inferiores que permiten poder desplazarlo a cualquier habitación de forma muy cómoda.

Cecotec ForceClima 9550 Style Heating Connected

Casi por el mismo precio, este otro aire acondicionado portátil Cecotec ForceClima 9550 Style Heating Connected (259,90 euros) es ideal para utilizarlo durante todo el año y puede refrigerar superficies de más de 20 metros cuadrados gracias a sus 2.250 frigorías.

Además de tratarse de un dispositivo conectado —se pueden controlar las funciones desde la app para smartphones— y de sus modos ventilador, refrigeración, deshumidificación y noche, incluye una bomba de calor para poder utilizarlo en invierno, por lo que su uso no está limitado al verano.

Hisense APC09QC

El aire acondicionado portátil Hisense APC09QC (279 euros) también es una excelente opción de compra para utilizarlo en casas pequeñas. Este modelo está orientado a refrigerar superficies de aproximadamente 20 metros cuadrados, ya que ofrece 2.250 frigorías.

También se trata de un dispositivo conectado e incluye diversos modos de uso para utilizarlo. Entre estos modos, nos encontramos con uno de refrigeración, de deshumidificación y Supercool para una refrigeración rápida de la habitación. Además, viene equipado con un compresor de gas R290 de bajo impacto ambiental que dispone de aletas con un ángulo de oscilación de 85º, lo que permite que el flujo de aire llegue a cualquier rincón de la habitación.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico.

Imágenes | Cecotec, COMFEE, Olimpia, Cecotec, Hisense

