MediaMarkt tiene el ordenador portátil barato que buscas para llevarte a la universidad por menos de 400 euros

Estrenar un ordenador portátil en el nuevo curso no tiene por qué salir demasiado caro si escoges el modelo adecuado. Por ello, si estás en la búsqueda de un modelo para tomar apuntes, estudiar o utilizar programas no demasiado exigentes, este ASUS Vivobook Go E1504FA-NJ644 es un acierto por tan solo 399 euros gracias a un gran descuento de MediaMarkt.

Comprar portátil ASUS Vivobook Go E1504FA-NJ644 al mejor precio

Este portátil ASUS tiene un precio recomendado de 599 euros en MediaMarkt, pero ahora en las ofertas Black to School puedes aprovechar para llevártelo por unos ajustados 399 euros, ya que tiene un descuento total de 200 euros. Además, su envío es totalmente gratuito o puedes optar por recogerlo sin coste adicional en tu tienda más cercana.

El ASUS Vivobook Go E1504FA-NJ644 es un ordenador portátil ligero ideal para estudiantes o realizar tareas de trabajo que no sean demasiado exigentes, el cual nos ofrece una pantalla TN de 15,6 pulgadas con una resolución Full HD, una tasa de 60 Hz y un brillo máximo de 250 nits.

Y en cuanto su hardware, trae instalado un procesador AMD Ryzen 5 7520U, una memoria RAM de 16 GB, una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB y una gráfica AMD Radeon 610M. Asimismo, cabe mencionar que no viene con ningún sistema operativo instalado, aunque podemos optar por descargar e instalar Windows 11 por nuestra cuenta.

Por otro lado, dispone de una webcam HD con obturador de privacidad, unos altavoces que soportan un sonido inmersivo SonicMaster, una batería de 42 WHrs que nos brinda varias horas de autonomía y una variada conectividad: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, dos puertos USB-A, un puerto USB-C, un puerto HDMI 1.4 y un combo jack 3,5 mm para utilizar tanto auriculares como un micrófono.

Imágenes | ASUS

