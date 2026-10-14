MediaMarkt tiene, por menos de 450 euros, este Google Pixel de 6,3 pulgadas y Android puro

Encontrar un smartphone de gama media-alta compacto, con una experiencia de software limpia y un buen apartado fotográfico sin sobrepasar la barrera de los 500 euros no es siempre tarea sencilla. Para quienes buscan la experiencia completa de Google sin realizar el desembolso de los modelos Pro, la opción más equilibrada la encontramos en MediaMarkt: el Google Pixel 10a está ahora rebajado a 449 euros.
Google Pixel 10a - 128 GB
Un móvil con características top a precio imbatible
Este Google Pixel 10a destaca por ofrecer la combinación perfecta entre un tamaño contenido para usar cómodamente con una sola mano, la fluidez de Android puro y el procesamiento de imagen que caracteriza a la familia Pixel.
Su pantalla es de tipo pOLED de 6,3 pulgadas con una densidad de 422 pp para garantizar una buena nitidez en vídeos, lectura y navegación. Además, su cerebro es el chip Google Tensor G4, diseñado por la propia compañía y que es capaz de gestionar, en tiempo real, todas las herramientas de inteligencia artificial y fotografía computacional.
Este modelo rebajado en MediaMarkt viene con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno y su batería tiene una capacidad de 5.100 mAh. Por último, destacar que se mueve con Android puro y que, con este teléfono, tienes garantizadas las actualizaciones durante siete años.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para el google pixel 10a hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres un móvil compacto con Android puro y en el que tengas garantizadas las actualizaciones directamente de Google y una experiencia de software limpia.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas un almacenamiento nativo muy superior (256 GB o más) sin tener que depender de servicios de almacenamiento en la nube.
Algunos accesorios que pueden interesarte para este móvil
JETech Funda Magnética para Google Pixel 10a, Lavanda
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Imágenes | Iván Linares (Xataka), MediaMarkt y Google
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