🗣️ ¡Participa en el sorteo de un Plaud NotePin S!
HOY SE HABLA DE

MediaMarkt tiene, por menos de 450 euros, este Google Pixel de 6,3 pulgadas y Android puro

Un móvil superventas disponible en cuatro colores diferentes

Google Pixel 10a Mediamarkt
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter instagram
2889 publicaciones de Fran León

Encontrar un smartphone de gama media-alta compacto, con una experiencia de software limpia y un buen apartado fotográfico sin sobrepasar la barrera de los 500 euros no es siempre tarea sencilla. Para quienes buscan la experiencia completa de Google sin realizar el desembolso de los modelos Pro, la opción más equilibrada la encontramos en MediaMarkt: el Google Pixel 10a está ahora rebajado a 449 euros.

Google Pixel 10a - 128 GB

Google Pixel 10a - 128 GB

PVP en MediaMarkt — 449,00 Amazon — 449,00 PcComponentes — 479,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un móvil con características top a precio imbatible

Google Pixel 10a 1

Este Google Pixel 10a destaca por ofrecer la combinación perfecta entre un tamaño contenido para usar cómodamente con una sola mano, la fluidez de Android puro y el procesamiento de imagen que caracteriza a la familia Pixel.

El 16 de octubre llega a Lidl la herramienta universal que sustituye a la caja de herramientas, por menos de 7 euros
En Xataka Smart Home
El 16 de octubre llega a Lidl la herramienta universal que sustituye a la caja de herramientas, por menos de 7 euros

Su pantalla es de tipo pOLED de 6,3 pulgadas con una densidad de 422 pp para garantizar una buena nitidez en vídeos, lectura y navegación. Además, su cerebro es el chip Google Tensor G4, diseñado por la propia compañía y que es capaz de gestionar, en tiempo real, todas las herramientas de inteligencia artificial y fotografía computacional.

Este modelo rebajado en MediaMarkt viene con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno y su batería tiene una capacidad de 5.100 mAh. Por último, destacar que se mueve con Android puro y que, con este teléfono, tienes garantizadas las actualizaciones durante siete años.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el google pixel 10a hoy

 LO MEJOR

  • Fotografía de referencia en su rango: el procesador Tensor G4 junto al procesado de imagen de Google logra resultados impresionantes tanto de día como en escenas nocturnas.
  • Formato compacto y manejable: sus 6,3 pulgadas lo convierten en un dispositivo muy cómodo de sujetar y transportar en comparación con los paneles gigantes habituales.

❌ LO PEOR

  • Carga rápida moderada... Las velocidades de carga de Google siguen estando por detrás de lo que ofrecen algunos competidores asiáticos directos en esta misma franja de precio.
  • Capacidad sin ranura microSD... Sus 128 GB de almacenamiento no son ampliables mediante tarjetas físicas, por lo que dependerás de la nube si almacenas muchos vídeos pesados.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres un móvil compacto con Android puro y en el que tengas garantizadas las actualizaciones directamente de Google y una experiencia de software limpia.

⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas un almacenamiento nativo muy superior (256 GB o más) sin tener que depender de servicios de almacenamiento en la nube.
El nuevo Pixel 10a aprieta aún más la gama media: así queda frente a sus rivales en precio de POCO, Xiaomi y Samsung
En Xataka
El nuevo Pixel 10a aprieta aún más la gama media: así queda frente a sus rivales en precio de POCO, Xiaomi y Samsung

Algunos accesorios que pueden interesarte para este móvil

JETech Funda Magnética para Google Pixel 10a, Lavanda

JETech Funda Magnética para Google Pixel 10a, Lavanda

Hoy en Amazon — 14,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Google Pixel Buds 2a - Auriculares de botón inalámbricos con Cancelación de Ruido Activa

Google Pixel Buds 2a - Auriculares de botón inalámbricos con Cancelación de Ruido Activa

Hoy en Amazon — 134,31 PcComponentes — 149,00 El Corte Inglés — 149,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Iván Linares (Xataka), MediaMarkt y Google

En Xataka | Mejores móviles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y diez modelos recomendados

En Xataka | El Google Pixel 10a, frente a frente con su familia Pixel 10: este es el móvil que yo elegiría

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios