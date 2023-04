MediaMarkt rebaja el Nothing Phone (1) a un precio nunca visto y Amazon lo iguala: consigue la versión con 256 GB

Cuando parecía que lo habíamos visto todo, llegó Nothing Phone de la mano de Carl Pei (ex CEO de OnePlus) para presentar un teléfono móvil diferente a un precio bastante competitivo. MediaMarkt se ha empeñado en hacerlo más competitivo al rebajar el Nothing Phone (1) por 399 euros.

Comprar el Nothing Phone (1) al mejor precio

Un móvil que cuenta con un precio recomendado de 499 euros, pero que se queda en 399 euros, llegando a su precio más bajo. También podemos encontrar el mismo precio en Amazon.

En el aspecto exterior, destaca la parte trasera con su sistema de LEDs que se iluminan con notificaciones o con el estado de la carga. Su pantalla, un panel OLED de 6,55 pulgadas, tiene resolución FullHD+ y una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Además, es compatible con contenidos HDR10+.

En el interior, monta un procesador potente pero cercano a la gama media, como es el Snapdragon 778G+. Está acompañado por 8 GB de RAM y por 256 GB de almacenamiento interno. La batería, que cuenta con 4.500 mAh de batería y una carga rápida de 33 W, mostró una duración de siete horas de pantalla en el análisis de Xataka.

Todo este equipo está gestionado por Nothing OS basado en Android 12. En cuanto a las cámaras, cuenta con dos sensores de 50 megapíxeles (principal y ultra gran angular), mientras que el selfie es de 16 megapíxeles. La conectividad se queda con Wi-Fi 5, 5G dual, doble altavoz estéreo, lector de huellas bajo la pantalla y certificación IP53.

