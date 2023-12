MediaMarkt planta cara a Amazon dejándote su Echo Pop con bombilla LED de regalo por lo mismo que cuesta el altavoz rebajado

Si este Black Friday no has llegado a comprar ese altavoz inteligente que querías o ahora has decidido comprar uno para regalarlo en Navidad, no te preocupes, que tienes ofertas de las que aprovecharte. Por ejemplo, en MediaMarkt tienes el Echo Pop a un precio más que ajustado de sólo 20,99 euros, pero además de barato, te lo llevarás con una bombilla Philips Smart LED incluida.

Pack Echo Pop + Bombilla Philips Smart LED PVP en MediaMarkt — 20,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar el Echo Pop con bombilla Philips Smart LED al mejor precio

El precio oficial del Echo Pop es de 54,99 euros, y en la propia MediaMarkt, podemos encontrar la bombilla habitualmente por 9,99 euros, (aunque ahora mismo está rebajada en un euro, por 8,99 euros). Así pues, sumando ambos precios, nuestro ahorro con esta oferta será de nada menos que 43,99 euros, con lo que pagaremos por el pack esos ajustados 20,99 euros. El envío eso sí, nos costará 2,99 euros, aunque podemos elegir la entrega en tienda sin coste para ahorrárnoslo.

Como ya sabrás, el Echo Pop es el lanzamiento más reciente en la gama de altavoces inteligentes de Amazon y ofrece un nuevo y colorido diseño con barra de luz integrada de estado y conectividad WiFi y Bluetooth.

Con él podrás obtener información o disfrutar de servicios de streaming como Spotify, Apple Music, o la propia Amazon Music, contando con música en alta definición sin pérdidas en los servicios que la ofrecen.

También podrás enviar tu propia música desde tus dispositivos y por supuesto, controlar todo tipo de dispositivos mediante la voz, como bombillas, televisores, robots aspiradores y casi todo lo que se te ocurra.

Dispone de un altavoz de 1,95"y de tres micrófonos de alta sensibilidad, pero gracias a sus controles físicos podrás desconectarlos cuando quieras preservar tu privacidad.

Por otra parte, la bombilla Philips Smart Led incluida en el pack es un modelo básico, con luz blanca o de colores, con intensidad regulable y casquillo E27. Su potencia de 8,5W equivale a la de una bombilla tradicional incandescente, de 60W.

Para complementar tu compra





Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Pixabay, Amazon, Philips

En Xataka Selección | Carrefour tiene la nueva PS5 más barata con esta obra que desmonta la maldición de los juegos basados en películas

En Xataka | Me han regalado un Amazon ECHO nuevo, ¿qué hago ahora?