MediaMarkt no espera a Black Friday para dejar Nintendo Switch tirada de precio

Este mes de noviembre es, sin duda, uno de los mejores momentos de todo el año para ahorrarnos un buen pellizco a la par que estrenamos ordenadores, teléfonos, tablets y un sinfín de dispositivos. Gracias, principalmente, al Black Friday. Pero si andamos tras la pista de una Nintendo Switch no hace falta que esperemos a entonces, gracias a esta oferta de MediaMarkt: sólo 259 euros.

Nintendo Switch, 6.2", Joy-Con, Azul y Rojo Neón + Juego Nintendo Switch Sports (preinstalado) + Cinta de la pierna + 12 meses NSO + Juego Mario Kart 8 Deluxe PVP en MediaMarkt — 259,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un pack ya de por sí rebajado, pero que ahora sale aún más barato

Con motivo de sus Semanas Black, a modo de anticipo del Black Friday que está al caer, MediaMarkt ya ha rebajado cientos de productos. Y entre los más interesantes de hoy se encuentra este pack de Nintendo Switch que ya estaba rebajado a 299 euros, pero que ahora sale aún más barato gracias a la promoción actual: tiene un precio final de sólo 259 euros. Nada mal para todo lo que incluye.

Concretamente, por esos 259 euros nos hacemos con el modelo original de Nintendo Switch (ni el modelo OLED ni LIte) en color azul y rojo neón, más: 12 meses de suscripción gratuita a Nintendo Switch Online, los juegos 'Nintendo Switch Sports' (preinstalado en la consola) y la cinta de la pierna que se usa en dicho juego. Además de una copia física de 'Mario Kart 8 Deluxe'.

Aprovechar este pack es tan sencillo como añadir todos los productos al carrito de compra (tanto el conjunto de Switch como el título de 'Mario Bros.') y automáticamente se nos aplica el descuento. Consiguiendo así 'Mario Kart 8 Deluxe' completamente gratis, además del ahorro que supone la rebaja del mencionado pack.

Ya sea porque aún no contábamos con la excelente videoconsola portátil de Nintendo en nuestra colección particular, o porque queremos adelantar esas compras de regalos navideños, el caso es que estamos ante una oportunidad para no dejar escapar. Oportunidad que se traduce en 40 euros de ahorro que nuestro bolsillo agradecerá.

