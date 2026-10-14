MediaMarkt liquida esta smart TV LG OLED de 55 pulgadas con Dolby Atmos ideal para ver cine y series a oscuras

Disfrutar de una experiencia cinematográfica en casa depende, en gran medida, del tipo de panel que utilice nuestro televisor. Si buscas negros puros, un contraste infinito y la mejor calidad posible para ver tus series y películas preferidas a oscuras, la tecnología OLED sigue siendo la reina indiscutible. Ahora, en MediaMarkt hemos encontrado rebajada esta smart TV LG OLED55B6ELC, que ha pasado de costar 1.169 euros a 949 euros en estos momentos.

Una tele para cine en casa a precio imbatible

Este modelo perteneciente a la gama OLED de LG destaca por equilibrar un rendimiento de imagen de gama alta con una excelente relación calidad-precio dentro de los paneles con píxeles autoiluminados.

Su panel es de 55 pulgadas y al no contar con retroalimentación trasera, cada uno de sus píxeles se apaga de forma independiente. Esto permite obtener un contraste infinito, ángulos de visión perfectos y evitar el efecto halo (blooming) al ver escenas oscuras.

En su interior, monta el procesador α8 AI Processor 4K, un chip de escalado y tratamiento de imagen capaz de analizar el contenido en tiempo real mediante inteligencia artificial para reducir el ruido, escalar contenidos de menor resolución y optimizar el color.

Esta tele es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, por lo que soporta los formatos de alto rango dinámico e imagen más exigentes del cine actual, permitiendo además descodificar sonido envolvente Dolby Atmos directo desde sus altavoces o enviarlo a una barra de sonido compatible.

Cuenta con una tasa de refresco nativa de 120 Hz, puerto HDMI 2.1 con soporte para VRR (frecuencia de actualización variable), ALLM (modo de baja latencia automática) y compatibilidad con Nvidia G-Sync y AMD FreeSync Premium, por lo que resulta ideal para gaming.

El sistema operativo bajo el que funciona es webOS, muy fluido y completo, compatible con las principales plataformas de streaming del mercado (como Prime Video, HBO Max, Netflix, Movistar+ y otras), así como integración con asistentes de voz, para que puedas controlarla mediante comandos de voz.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv LG OLED55B6ELC hoy ✅ LO MEJOR Excelente conectividad gaming : puertos HDMI 2.1 completos, panel nativo a 120 Hz, tiempo de respuesta mínimo y soporte para VRR, ALLM, Nvidia G-Sync y AMD FreeSync Premium.

puertos HDMI 2.1 completos, panel nativo a 120 Hz, tiempo de respuesta mínimo y soporte para VRR, ALLM, Nvidia G-Sync y AMD FreeSync Premium. Calidad de imagen y contraste infinito: gracias a sus píxeles autoiluminados, ofrece negros puros, una precisión de color altísima y unos ángulos de visión perfectos, ideal para ver cine en la penumbra. ❌ LO PEOR Brillo máximo inferior a las gamas superiores... Su pico de brillo en HDR está por debajo de modelos como la serie C de LG o televisores Mini-LED de gama alta, por lo que sufre más en estancias con luz directa.

Su pico de brillo en HDR está por debajo de modelos como la serie C de LG o televisores Mini-LED de gama alta, por lo que sufre más en estancias con luz directa. Sonido integrado básico... Aunque decodifica Dolby Atmos, los altavoces de la tele se quedan algo justos en potencia y graves para ofrecer una verdadera experiencia de cine. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas la experiencia de cine definitiva en casa o tienes una PS5, Xbox Series X o PC potente y quieres exprimir al máximo los 120 fps con tecnologías de refresco variable. ⛔ NO LO COMPRES SI... El televisor va a estar ubicado en un salón muy iluminado con ventanas grandes donde entra la luz del sol directamente durante el día. En este caso, un panel MiniLED de alto brillo encajará mejor.

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Imágenes | Webedia y LG

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