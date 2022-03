Mecánico, con emojis y descuentazo: este teclado inalámbrico retro Logitech desploma su precio a 85 euros en PcComponentes

Este no es un teclado cualquiera. Es un teclado mecánico pero no es gaming. No tiene teclado numérico pero sí emojis. El Logitech Pop Keys es un teclado para quienes busquen algo diferente, compacto y desenfadado, para escribir en su día a día. Y lo mejor de todo es que ahora puedes conseguirlo por 85 euros en PcComponentes con envío gratis.

Comprar el Logitech Pop Keys al mejor precio

El PVP del Logitech Pop Keys es de 105 euros, si bien puedes encontrarlo rebajado en algunas tiendas. ¿Buscas el precio más bajo? Lo tienes en PcComponentes, donde puedes conseguirlo por 85 euros en color Daydream (blanco, amarillo y lila), mismo precio que en color Heartbreaker (blanco, rosa y rojo) y por 87 euros en amarillo, gris y negro.

El Logitech Pop Keys es un teclado compacto con teclas de accesos directos a emojis personalizables (intercambiables). Que su estética colorida no te engañe, Logitech es una marca de referencia en accesorios por su calidad y este modelo dispone de switches brown, una autonomía de hasta 36 meses, es multidispositivo y se conecta de forma inmediata mediante Bluetooth.

