Me he debatido para comprar o no la PlayStation Portal. Con la llegada de esta nueva edición, cada vez lo tengo más claro

Poco o nada tiene que ver la PlayStation Portal de ahora con la que pudimos tener en nuestras manos tras su lanzamiento, y es que el software se ha actualizado con novedades interesantes como la de jugar en la nube sin tener la PlayStation 5 encendida. Ahora, tras este gran cambio ha llegado una nueva edición Midnight Black —como la que llegó en el DualSense—, y es espectacularmente bonita. Su precio, al igual que la edición normal en color blanco y negro, es de 219 euros.

Una nueva edición Midnight Black de la PlayStation Portal

La PlayStation Portal es un accesorio bastante interesante siempre y cuando sepamos —y queramos— aprovecharlo. Es interesante porque nos permite jugar a los videojuegos de PlayStation 5 siempre y cuando la tengamos encendida, pero también lo es para jugar en la nube, sin tener una PlayStation 5 encendida o sin tenerla directamente, siempre y cuando tengamos una suscripción a PlayStation Premium, el servicio más caro de la suscripción.

A mí personalmente no me atrajo absolutamente nada cuando pude conocer las limitaciones de la consola, ya que esperaba que PlayStation ofreciese algo más que reproducir videojuegos en una pantalla secundaria mientras se tiene la consola encendida —es algo que, en cierto modo, se puede hacer con un móvil o una tablet—. Pero tras su actualización sí que me ha llamado bastante la atención, sobre todo teniendo en cuenta que viajo bastante.

Ahora, su edición Midnight Black me ha atrapado desde el primer momento (también hay disponibles otros accesorios en esta edición). Teniendo en cuenta que ambas ediciones tienen el mismo precio, no me cabe duda de que cuando compre el periférico elegiré la versión en color negro. La edición estándar también es bonita, pero la edición Midnight Black tiene ese toque diferenciador con respecto a la consola y al DualSense.

