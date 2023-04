Localiza tu coche en cualquier parte del mundo con este rastreador GPS, que tiene un cupón del 80% en Amazon

Con el ritmo de vida actual que llevamos, la memoria no nos responde tan bien como nos gustaría, de ahí que los despistes aparezcan más que nunca. Pero hay alternativas para no perder objetos de valor en cualquier lugar como si no nos importaran, basándose en la geolocalización. Una buena opción es este rastreador GPS de la marca WanWayTech, que tiene un precio de 7,99 euros en Amazon.

Rastreador GPS, batería Recargable de 6.000 Mah, actualización Instant ánea de 10 s, Valla geográfica, Tarjeta SIM de rastreador Remoto de vehículos antirrobo con Cargo mensual Hoy en Amazon por 39,99€

Comprar el rastreador GPS al mejor precio

Este precio tan irrisorio de 7,99 euros se debe a un cupón del 80% que se puede activar en Amazon, rebajando este rastreador de los 39,99 euros habituales.

Los localizadores GPS se pueden usar en cualquier objeto que consideremos de valor, aunque este en concreto está especialmente desarrollado para la pérdida del coche en caso de ser robado. Cuenta con una señal satelital para seguir el coche desde cualquier parte del mundo.

Cuenta con actualización de diez segundos, valla geográfica e integra una tarjeta SIM para rastrear de forma remota donde está el vehículo robado desde la app para móviles. Su batería es amplia, con una capacidad de 6.000 mAh. Eso sí, el servicio de rastreo conlleva una cuota mensual.

Imágenes | WanWayTech

