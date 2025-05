Llevo meses queriendo cambiar mi tele y esta me está haciendo 'ojitos': es una Neo QLED 4K de Samsung y cuesta la mitad

La televisión de mi salón, que uso tanto para jugar como para ver pelis o el fútbol, está empezando a ir lenta. Llevo algunos meses pensando en cambiarla y comprarme una nueva Smart TV, pero, por una cosa u otra, no me he animado a dar el salto. Eso sí, en este tiempo me he cruzado con varias ofertas tentadoras que me han puesto difícil resistirme. Hoy tengo una nueva tentación: es de Samsung y sale por 659 euros en Amazon (también en El Corte Inglés). Más de la mitad de su PVP.

Una Smart TV todoterreno que es ideal para gaming

La televisión en cuestión es el modelo QN85D con tecnología Neo QLED 4K, una de las más avanzadas que tiene la firma coreana. Este modelo concreto es el que tiene 55 pulgadas, una diagonal que es ideal para prácticamente cualquier tipo de estancia. Además, como todas las teles de la marca, viene con el sistema operativo Tizen que nos dará acceso a todas las aplicaciones de streaming populares que hay.

A nivel sonoro, si no queremos recurrir a una barra de sonido o un dispositivo adicional, vamos a tener 40 W de potencia que son compatibles con Dolby Atmos. Y si queremos recurrir a una barra de sonido y apostamos por una de la marca, podremos aprovechar las virtudes de Q-Symphony para tener un sonido más completo.

El hecho de que tenga 100 Hz y que seas compatible con VRR y FreeSync Premium Pro hacen que estemos ante un modelo que se lleve muy bien con el gaming. Todo ello, más su compatibilidad con Alexa y AirPlay, así como su calidad de imagen notable, hace que sea un modelo muy a tener en cuenta, mucho más a este precio.

También te pueden interesar barras de sonido para la tele

Samsung Barra de Sonido HW-C400/ZF - Subwoofer Integrado, Surround Sound Expansion (SSE), Conexión a TV por Bluetooth, One Remote Control y Modo Noche Hoy en Amazon — 79,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

SAMSUNG Barra de Sonido HW-B650D - Dolby Atmos, Altavoces Laterales Integrados, Sonido con IA Hoy en Amazon — 149,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung

En Xataka | Cinco cosas a tener en cuenta antes de comprar una smart TV

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio: cuál comprar y siete modelos recomendados desde 140 euros