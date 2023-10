Llevar siempre contigo tus archivos importantes no cuesta ni 70 euros. Este veloz SSD de Samsung está a precio mínimo

Amazon sigue poniéndonos a tiro oportunidades para hacernos con un buen dispositivo de almacenamiento externo con el que acompañar nuestro portátil a precios competitivos. Por ejemplo, el Samsung T7 en su versión convencional, con 1 TB de capacidad, alcanza ahora mismo un nuevo mínimo, quedándose por sólo 69,99 euros con envío con gratuito.

Comprar el Samsung T7 de 1 TB al mejor precio

Si bien el precio oficial de este SSD es de 120,99 euros, Amazon lo tenía hasta ayer mismo por unos 104,99, con lo que ahora le ha aplicado un rebajón de 35 euros dejándolo en unos competitivos 69,99 euros que además incluyen envío gratuito y rápido, en un sólo día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

Este SSD portable tiene un peso de sólo 58 gramos, con lo que no nos supondrá molestia alguna llevarlo siempre en el maletín o mochila del portátil e incluso en el bolsillo, ya que sus dimensiones de tampoco son 85 x 57 x 8.0mm tampoco son muy abultadas.

La versión en oferta es la acabada en color azul, que cuenta con un chasis metálico que le permite soportar caídas de hasta 2 metros, según el fabricante.

En su interior alberga una memoria de tipo PCIe NVMe integrada como decimos, con 1 TB de capacidad. Ésta ofrece velocidades secuenciales de transferencia de archivos de hasta 1.050 MB/s en lectura y hasta 1.000 MB/s en escritura.

Por otra parte, este Samsung T7 viene con dos cables USB (tipo C a C y tipo C a A) para poderlo usar en la mayoría de equipos actuales, así como con el correspondiente software de gestión para PC y Mac.

