El Black Friday ha finalizado, pero eso no significa que no podamos encontrar buenas ofertas en algunas tiendas. MediaMarkt, por ejemplo, tiene un enorme surtido de dispositivos rebajados en el outlet online de eBay, con ofertas en móviles, ordenadores y mucho más. En este artículo vamos a repasar los cinco mejores chollos que hemos encontrado.

iPhone 17 por 899,10 euros, un precio mucho más ajustado que el que vimos durante el Black Friday.

por 899,10 euros, un precio mucho más ajustado que el que vimos durante el Black Friday. MacBook Neo por 636,65 euros, el ordenador económico de Apple, ahora más barato.

por 636,65 euros, el ordenador económico de Apple, ahora más barato. Samsung Galaxy Watch7 por 145 euros, un reloj con conectividad LTE.

por 145 euros, un reloj con conectividad LTE. iPhone 18 Pro por 1.502,10 euros, uno de los móviles más caros de Apple con una buena configuración de almacenamiento.

por 1.502,10 euros, uno de los móviles más caros de Apple con una buena configuración de almacenamiento. Xiaomi Pad 8 Pro por 549 euros, una tablet con tratamiento antirreflejos.

iPhone 18 Pro (512 GB) Reacondicionados Hoy en eBay (MediaMarkt) — 1.502,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

iPhone 17

El iPhone 17 bajó de precio durante el Black Friday, pero no tanto como el que tenemos en el reacondicionado de MediaMarkt. La tienda lo tiene por 899,10 euros, un buen precio para un móvil con un tamaño comedido de 6,3 pulgadas, una excelente pantalla con tasa de refresco de 120 Hz y con unas buenas cámaras.

MacBook Neo

Si queremos dar el salto al ecosistema de ordenadores de Apple, el MacBook Neo lo podemos encontrar en el outlet de MediaMarkt por 636,65 euros. Se trata de un portátil muy ligero y con buena batería que incorpora una pantalla de 13 pulgadas. Su procesador es el A18 Pro y es ideal para tareas de ofimática y navegación web.

Samsung Galaxy Watch7

Quizás no sea el reloj más actual de la marca, pero el Samsung Galaxy Watch7 ahora mismo se encuentra por unos buenos 145 euros. Se trata de la versión LTE que permite que podamos utilizar algunas funciones sin tener el móvil cerca. Incorpora una buena pantalla e incluye un buen surtido de sensores para monitorizar la actividad física.

Samsung Galaxy Watch7 - LTE Reacondicionados Hoy en eBay (MediaMarkt) — 145,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

iPhone 18 Pro

El iPhone 18 Pro se lanzó hace muy poco tiempo y desde entonces hemos visto ofertas con descuentos muy pequeños. Pero MediaMarkt lo tiene ahora mismo reacondicionado por 1.502,10 euros en su versión de 512 GB. Sus cámaras son muy buenas, ofrece un rendimiento espectacular y además mantiene el tamaño de 6,3 pulgadas que vemos en otros móviles de la marca.

iPhone 18 Pro (512 GB) Reacondicionados Hoy en eBay (MediaMarkt) — 1.502,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Pad 8 Pro

Por último, si queremos una buena tablet, en el outlet de MediaMarkt podemos encontrar la Xiaomi Pad 8 Pro por un precio de 549 euros. Se trata de la versión Mate Glass con tratamiento antirreflejos, por lo que es ideal para utilizar en casa o en exteriores. Su pantalla ofrece una resolución 3,2K y tiene una diagonal de 11,2 pulgadas, ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz y monta el procesador Snapdragon 8 Elite. Además, cuenta con una configuración de 512 GB de almacenamiento interno.

Xiaomi Pad 8 Pro - Matte Glass Reacondicionados Hoy en eBay (MediaMarkt) — 549,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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