Lidl traerá este viernes el secador de zapatos eléctrico con temporizador que es perfecto para los días de lluvia

En la sección Bazar de Lidl podemos encontrar muchísimos productos que se renuevan cada poco tiempo. Y el próximo viernes 23 de octubre llegará los establecimientos físicos el secador de zapatos eléctrico Silvercrest por un precio de 12,99 euros, aunque ya está disponible para comprar en la tienda online.

Si prefieres una alternativa que puedas encontrar en tiendas como Amazon, el secador de zapatos eléctrico Flintronic tiene un precio similar de 15,99 euros. También incluye tres modos de temporizador (cuatro, ocho y 12 horas).

Secador de zapatos eléctrico Flintronic PVP en Amazon — 15,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un dispositivo económico y muy útil para días de lluvia

El dispositivo de Silvercrest es compatible con casi todo tipo de zapatos y es especialmente interesante para secar los zapatos en días de lluvia si hemos salido a la calle o simplemente para secarlos rápidamente tras lavarlos para evitar que puedan oler a humedad.

Incorpora 1.500 orificios para distribuir el calor de forma uniforme y cuenta con varios programas de secado preconfigurables a tres, seis o nueve horas. Además, una vez finalizado el proceso de secado, se detiene automáticamente. También cabe añadir que ofrece temperaturas de hasta 56 ºC para evitar que los zapatos se dañen durante el proceso.

⚡ EN RESUMEN: secador de zapatos eléctrico Silvercrest ✅ LO MEJOR Su función : seca los zapatos después de lavarlos o al llegar a casa tras un día de lluvia.

: seca los zapatos después de lavarlos o al llegar a casa tras un día de lluvia. Evita que los zapatos huelan a humedad. ❌ LO PEOR No es compatible con calzado infantil (mínimo talla 34). 💡 CÓMPRALO SI... Vives en una ciudad húmeda y quieres secar los zapatos rápidamente para evitar que huelan a humedad. ⛔ NO LO COMPRES SI... Los quieres utilizar en calzado infantil o si prefieres secar los zapatos de otras formas.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

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