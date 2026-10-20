Lidl se prepara para lanzar este aspirador sin cable dos en uno con luz LED y sistema cómodo de vaciado de la suciedad

Esta misma semana Lidl lanzará numerosos productos, sobre todo durante el viernes y el fin de semana. Uno de ellos es el aspirador sin cable Silvercrest, que llegará el próximo viernes 23 de octubre a los establecimientos físicos por un precio de 57,99 euros, aunque ya está disponible en la tienda online.

Como alternativa, si se acaba agotando o si prefieres otro modelo, Amazon tiene el aspirador Cecotec Conga Rockstar P50 X-Treme por 70,90 euros. Ofrece una autonomía de hasta 50 minutos, cuenta con un sistema antienredos y también funciona como aspirador sin cable y como aspirador de mano.

Un aspirador dos en uno con luz LED

El aspirador sin cable Silvercrest destaca tanto por el precio como por algunas de sus características. En primer lugar, se trata de un producto dos en uno que funciona como aspirador sin cable y como aspirador de mano, permitiendo de esta forma que lo podamos utilizar en ciertos lugares como en el coche.

Incluye dos modos Eco y Boost que regulan la potencia de succión e incorporan una batería que ofrece una autonomía de hasta 45 minutos de uso, aunque la cifra depende mucho del modo que estemos utilizando. También viene con un sistema de vaciado para retirar la suciedad del depósito pulsando un botón y el cepillo eléctrico incluye luz LED para ver mejor la suciedad.

⚡ EN RESUMEN: oferta del aspirador sin cable Silvercrest hoy ✅ LO MEJOR Su sistema de extracción de la suciedad , que es bastante cómodo.

, que es bastante cómodo. Su función dos en uno para utilizarlo como aspirador sin cable o como aspirador de mano.

para utilizarlo como aspirador sin cable o como aspirador de mano. Su luz LED para ver mejor la suciedad. ❌ LO PEOR Su batería ofrece una autonomía bastante justita. 💡 CÓMPRALO SI... Vives en un piso pequeño o quieres utilizarlo de forma puntual junto con otro dispositivo como un robot aspirador. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vives en un piso grande o en una casa, ya que la batería no aguantará para completar la limpieza de todas las habitaciones.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

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