Lidl agota en web la cámara instantánea que imprime fotos al instante, pero la volverá a traer a sus tiendas físicas en dos días

Cuando vamos de viaje o en momentos y épocas de celebración, viene bien tener a mano una cámara de fotos, y si es instantánea para imprimir las fotos al instante, mucho mejor. Si además queremos algo bueno, bonito y barato, Lidl volverá a traer este viernes 23 de octubre la cámara instantánea Tronic a sus establecimientos por un precio de 17,99 euros, aunque en la tienda online de momento marca un precio de 20,99 euros.

Como alternativa, si lo que queremos es una cámara instantánea pequeña y que sea capaz de imprimir a color, Amazon tiene la Kodak Printomatic por 69,99 euros. Viene con sensor de 5 megapíxeles y con un gran angular de 12 MP e incluye ranura para tarjetas microSD.

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Una cámara para imprimir las fotos al instante

Esta cámara instantánea de la marca Tronic ya estaba disponible en la tienda online, pero se ha agotado (aunque Lidl menciona que estará disponible en 48 horas). Sin embargo, llegará en un par de días a los establecimientos físicos, por lo que es un buen momento de comprarla si queremos tener una cámara para imprimir fotos al instante.

Estará disponible en dos colores, azul y rosa. Incorpora una impresora térmica para imprimir las fotos en blanco y negro y viene con un rollo de papel para poder utilizarla. Además, viene con una pantalla de 2,4 pulgadas que permite ver y editar las fotografías.

Por otro lado, esta cámara de 12 megapíxeles también viene con una ranura para tarjetas microSD, lo que permite almacenar las fotos. También incluye una correa de mano para evitar que se nos caiga al suelo, incorpora una batería recargable y tiene unas dimensiones de 11 x 8,8 x 4,3 cm.

⚡ EN RESUMEN: cámara instantánea Tronic ✅ LO MEJOR Es una cámara pequeña .

. Imprime fotografías .

. Incluye ranura para tarjetas microSD .

. Permite ver y editar las fotos. ❌ LO PEOR No imprime a color .

. Está agotada en la tienda online. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener una cámara sencilla para inmortalizar algunos momentos, sobre todo si quieres imprimir las fotos al instante para dárselas a amigos o familiares. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres imprimir fotografías a color, ya que esta cámara solo imprime en blanco y negro.

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