Leroy Merlin tiene la solución para subir y bajar tus persianas a diario, hasta sin estar en casa, por menos de 30 euros

Si estás pensando en domotizar tu hogar, un buen punto de partida es instalar un interruptor conectado como el MATISMO WIP100, el cual te permitirá abrir o cerrar la persiana de tu dormitorio o salón de forma más cómoda, incluso cuando no estés en casa, lo que da la impresión de que hay alguien mientras estás de viaje. Y es que ahora en la página web de Leroy Merlin lo puedes encontrar por unos 25,99 euros.

Un interruptor Wi-Fi para subir o bajar la persiana de manera más cómoda

Este dispositivo de la marca MATISMO tiene actualmente un precio de 25,99 euros en Leroy Merlin y es una gran opción para empezar a domotizar nuestro hogar, aunque su envío a domicilio nos costará unos 4,90 euros extra. Igualmente, en Amazon lo puedes encontrar al mismo precio y con un envío más económico.

El MATISMO WIP100 es un interruptor que nos permite subir, bajar o mantener en una posición deseada la persiana con un simple toque, pues es completamente táctil. Asimismo, también se puede controlar desde nuestro smartphone sin necesidad de estar en casa gracias a su conectividad Wi-Fi.

Por otro lado, cabe mencionar que nos da la posibilidad de realizar un control por porcentaje o realizar programaciones horarias, entre otras funciones. Todo ello sin olvidarnos de que incluye tres botones con una iluminación LED para poder verlos sin complicaciones por la noche, aunque podemos desactivarla para que no moleste.

Y por si no fuese suficiente, es compatible con Alexa y Google Assistant para controlar la persiana mediante comandos de voz, además de que su instalación es muy sencilla, ya que solo necesitaremos de un destornillador.

