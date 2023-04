Lenovo tiene este portátil convertible con 300 euros de rebaja en Amazon: una autonomía brutal, pantalla táctil y Ryzen 7

La gama Yoga de Lenovo está pensada para aquellos que busquen algo más que potencia. Este portátil convertible facilita muchas tareas gracias a su pantalla táctil, su escaso peso y una autonomía entre las mejores del mercado. Ahora la versión Yoga 7 Gen 7 tiene una cuantiosa rebaja en Amazon que lo deja en 999 euros.

Comprar el Lenovo Yoga 7 Gen 7 al mejor precio

Con los 300 euros de descuento sobre este Yoga 7 Gen 7 de Lenovo en Amazon, su precio cae desde los 1.299 euros hasta los actuales 999 euros. El envío es gratuito y rápido, en un sólo día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

Este convertible de Lenovo, que puede estar enfocado en profesionales o estudiantes, tiene una increíble pantalla OLED táctil de 14 pulgadas con resolución 2.2K (2240 x 1400 px) y 300 nits de brillo compatible con Dolby Vision. Monta el procesador AMD Ryzen 7 6800U con la gráfica integrada AMD 680M Radeon Graphics. Tiene 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Viene con el sistema operativo Windows 11 Home instalado. Su batería ofrece 17 horas de autonomía y tiene la posibilidad de carga rápida. En cuanto a sonido, dispone de cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos. Su webcam es en Full HD y tiene tres puertos USB, dos de ellos de Tipo C, un lector de tarjetas microSD, un HDMI 2.0 y un puerto para auriculares y micrófono jack de 3,5 mm.

