LEGO ha lanzado uno de los sets más bonitos basados en Disney. El castillo de 'La Bella y la Bestia' mide más de medio metro

LEGO lanzó hace unos días —concretamente el 1 de abril— el nuevo set bastado en una película de Disney. En este caso, se trata de la nueva construcción de 'La Bella y la Bestia', un set tan espectacular como, sorprendentemente, no demasiado caro; al menos no tanto como solemos ver en este tipo de construcciones. La marca lo ha lanzado por 279,99 euros y ya está disponible en la tienda oficial. Y mucho ojo porque es un set exclusivo, en principio no lo veremos en otras tiendas.

LEGO Castillo de Bella y Bestia PVP en LEGO — 279,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Más de medio metro, casi 3.000 piezas y 10 minifiguras

El LEGO con referencia 43263 es el nuevo Castillo de Bella y Bestia. Es un set considerado grande (no de los más grandes, pero sí lo suficiente como para buscarle un buen sitio en casa). Sus dimensiones son de 53 cm (altura) x 33 cm (anchura) x 15 cm (profundidad). Más de medio metro de altura, ojo.

Es un set grande, pero también está muy bien detallado. En total tenemos 2.916 piezas para construir únicamente el castillo. No incluye ninguna otra construcción salvo las 10 minifiguras de Bella, Bestia, Gastón, Lefou y Maurice, Lumière, Fifí, Din-Don, Chip y la Señora Potts. No obstante, las habitaciones son desmontables.

No obstante, aunque no tenemos construcciones adicionales, el castillo está súper detallado. No sólo a nivel externo de la parte frontal, sino también a nivel interno de la parte trasera. Es decir, por la parte de atrás tenemos el castillo abierto con algunas de las habitaciones más reconocibles; tales como el comedor (con su correspondiente mesa), la gran escalinata o el salón de baile.

También te pueden interesar estos otros sets de LEGO Disney

LEGO ǀ Disney Casa en la Playa de Lilo y Stitch, Regalo de Pascua y Comunión para Niñas y Niños de 9+ Años, Juguete con 6 Habitaciones, Observatorio, Nave Espacial, 5 Minifiguras, Tabla de Surf 43268 Hoy en Amazon — 89,48 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

LEGO Disney Cámara en Homenaje a Walt Disney, Set Conmemorativo del 100º Aniversario Disney para Adultos con Las Minifiguras de Mickey y Minnie Mouse, Bambi y Dumbo, Regalo Coleccionables 43230 Hoy en Amazon — 98,97 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | LEGO

En Xataka | Tus series, cómics y películas favoritas también en LEGO: 15 kits de construcción ideales para montar tú mismo o regalar

En Xataka | Construcciones LEGO a otro nivel: la Serie Technic tiene los modelos con los que soñaría cualquier coleccionista