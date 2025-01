'Juego de Tronos' fue la culpable de que dejase de leer. Pero esta saga ha conseguido que me enganche otra vez a la literatura de fantasía

Me compré mi eReader con el objetivo de leer más. Comencé con 'Juego de Tronos', pero al llegar a la segunda novela, 'Choque de reyes', me quedé atascado, por lo que dejé la lectura durante bastante tiempo; hasta que descubrí al señor Brandon Sanderson. 'Nacidos de la Bruma (Era 1)' ha sido para mí una saga bastante especial, ya que gracias a ella he vuelto a devorar libros como si no hubiera un mañana.

Cuando terminé los tres libros de la Primera Era, 'El Imperio Final', 'El Pozo de la Ascensión' y 'El Héroe de las Eras' le comenté a un amigo que me costaría adentrarme en la Segunda Era porque me habían encantado los personajes de los primeros libros. Pero estaba muy equivocado: la Segunda Era es, a título personal, mucho mejor; tanto por su historia como por las referencias, por todo lo que toca del Cosmere y, sobre todo, por Wayne.

Las dos primeras novelas de 'Nacidos de la Bruma' (Era 2) son 'Aleación de Ley' y 'Sombras de Identidad'.

'Nacidos de la Bruma (Era 2)' se compone de un total de cuatro libros: 'Aleación de Ley', 'Sombras de Identidad', 'Brazales de Duelo' y 'El Metal Perdido'. No son novelas muy extensas, sobre todo las primeras que tienen entre 350 y 430 páginas, son bastante amenas y en ellas conocemos a algunos de los mejores personajes dentro de 'Nacidos de la Bruma' y de las novelas que conforman el Cosmere, el universo creado por Brandon Sanderson.

Evidentemente, tanto la Primera como la Segunda Era comparten universo, y con el lapso de tiempo que transcurre entre ambos periodos nos encontramos con un buen surtido de referencias. Pero lo importante es esa "magia" tan característica de Nacidos de la Bruma (Mistborn): la capacidad para quemar metales que tienen los alomantes.

Si no conoces por qué la saga 'Nacidos de la Bruma' se ha vuelto tan popular, en parte es por las habilidades que tienen una pequeña porción de los habitantes de Scadrial, el planeta donde se desarrollan las novelas. Estas personas pueden quemar metales tras haberlos ingerido, y dependiendo de qué metal estén quemando obtendrán unas habilidades u otras. Pero... no todos pueden quemar los mismos metales; de hecho, la mayoría sólo pueden quemar uno, salvo los nacidos de la bruma que pueden quemarlos todos.

'Nacidos de la Bruma' (Era 2) culmina con las novelas 'Brazales de Duelo' y 'El Metal Perdido'.

Pero si he de resaltar algo de estos cuatro libros es el personaje de Wayne. Wayne es un peculiar personaje que roba aquellos objetos que le parecen interesantes, dejando siempre algo a cambio que él considera que tiene el mismo valor (monetario o sentimental); en un momento, llega a robar una pistola de aluminio y en su lugar deja un dibujo de un revolver. Es un personaje muy cómico, y te encariñas rápidamente de él.

Y la historia, aunque no me atrevería a decir si es mejor o peor que la de la Primera Era, se va desarrollando de forma lenta pero con momentos de acción y otros muy reveladores que nos van introduciendo en lo que es el Cosmere. Quizás los primeros libros puedan hacerse algo lentos, pero son clave para el devenir de la saga, sobre todo para la cuarta novela que nos aborda con muchísima información relativa a la historia de la saga y del universo de Sanderson.

Empezar el Cosmere puede dar quebraderos de cabeza, sobre todo porque se compone de muchas novelas y muchos relatos cortos. La página del Cosmere nos lo pone bastante fácil: aunque se puede empezar por varias novelas, yo personalmente comencé por la saga 'Nacidos de la Bruma' Era 1 y 2 porque va introduciendo muy bien (y de forma muy sencilla) lo que es el Cosmere. Además, en esta página se incluyen tanto las novelas como los relatos cortos que tenemos que leer para no perdernos absolutamente nada del universo de Brandon Sanderson.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Marc Simonetti, Nova

En Xataka | Los mejores libros de 2024 y los más esperados entre los que están por venir

En Xataka | Los 25 mejores libros de ciencia ficción