Hoy en Lidl la envasadora al vacío que permite conservar alimentos húmedos y delicados

Siempre viene bien tener a mano algún dispositivo o accesorio que nos permita conservar mejor los alimentos. Con esto podemos evitar que se deterioren con el paso de los días. Y si tienes un Lidl cerca, mucho ojo porque el próximo viernes llegará a los establecimientos físicos la envasadora al vacío de Silvercrest por un precio de 26,99 euros. No obstante, ya está disponible en la tienda online por un precio más reducido de 18,99 euros.

Si no tienes un Lidl cerca o prefieres una alternativa diferente, en Amazon podemos encontrar la envasadora al vacío de Jupplies. Es la más vendida de la tienda, incluye cinco modos para diferentes alimentos o preparaciones e incluye 50 bolsas. Su precio es de 21,99 euros.

Envasadora al vacío Jupplies Hoy en Amazon — 21,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un dispositivo ideal para conservar alimentos

Uno de los puntos clave de la envasadora al vacío de Silvercrest es que es pequeña, lo que facilita el poder guardarla en casi cualquier lugar de la cocina. Además, es bastante útil al contar con dos modos: Wet para almientos húmedos y Soft para platos delicados.

Esta envasadora de Silvercrest incluye un rollo de film de tres metros. Funciona con una potencia de aproximadamente 130W y es capaz de extraer el aire y de sellar las bolsas en un único paso, conservando así el sabor y la frescura de los alimentos que queramos conservar mejor.

Además, la bandeja recolectora de líquidos se puede extraer y es apta para el lavavajillas, lo que nos evita que tengamos que limpiarla siempre a mano. También incluye una conexión para el envasado al vacío externo de recipientes y bolsas con válvula de vacío.

⚡ EN RESUMEN: envasadora al vacío de Silvercrest ✅ LO MEJOR Es compacta .

. Permite conservar mejor los alimentos .

. La bandeja es apta para el lavavajillas. ❌ LO PEOR La tienda online la tiene más barata que en los establecimientos físicos. 💡 CÓMPRALO SI... Queires conservar mejor ciertos alimentos con un único dispositivo que cabe en casi cualquier lugar de la cocina. ⛔ NO LO COMPRES SI... No te suelen caducar los alimentos y sueles consumirlos pronto, ya que este dispositivo está orientado a mantener la frescura y sabor durante varios días.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

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