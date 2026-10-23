Hoy ha llegado a Lidl la aspiradora de mano perfecta para limpiar el coche o la casa

Hay ciertas zonas de la casa, o fuera de ella, que resulta un poco más difícil de limpiar si lo hacemos con un aspirador vertical u otro dispositivo, por lo que aquí entran los aspiradores de mano que podemos encontrar en numerosas tiendas. En Lidl hoy ha llegado un aspirador de mano recargable de Silvercrest por 34,99 euros. Y lo bueno es que ha llegado tanto a los establecimientos físicos como a la tienda online.

Como alternativa por si se acaba agotando, Amazon tiene por un precio ligeramente superior de 49,90 euros el aspirador Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction. También es capaz de funcionar en líquidos y viene con accesorios para utilizarlo en el coche.

Un aspirador con bastantes accesorios

El aspirador de mano recargable de Silvercrest mantiene el diseño que solemos ver en este tipo de dispositivos, pero lo bueno es que incluye un buen surtido de accesorios: viene con el aspirador, con una boquilla para juntas, una boquilla con cepillo y otra boquilla turbo, además de un soporte para la pared, el cargador y la batería.

Tiene un depósito de 400 ml para el polvo, así como otro depósito de 150 ml para pequeñas cantidades de líquidos. Es compacto y ofrece una potencia de succión de 6.000 Pa, por lo que se puede utilizar tanto en casa como en otros lugares como en el coche.

También tiene dos modos de potencia (Eco y Turbo), así como un filtro EPA 10 lavable. Su peso es de 1,3 kg y la batería ofrece una autonomía de hasta 50 minutos de uso.

⚡ EN RESUMEN: aspirador de mano recargable de Silvercrest ✅ LO MEJOR Incluye bastantes accesorios .

. Tiene una buena relación calidad-precio .

. Está disponible tanto en establecimientos físicos como en la tienda online de Lidl. ❌ LO PEOR Su autonomía puede quedarse justita en determinadas situaciones en las que queramos utilizar el aspirador durante mucho tiempo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un aspirador de mano compacto para utilizar en el coche o en determinadas zonas de la casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... La quieres utilizar durante mucho tiempo seguido. Hay aspiradores de mano que van con cable: son menos cómodas, pero no tienes que estar pendiente de la batería.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

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