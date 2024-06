Ni en el horno ni en la sartén: esta freidora de aire es ideal para preparar comidas deliciosas y más sanas a precio de saldo

Te guste o no cocinar, las freidoras de aire son una excelente opción para preparar comidas deliciosas y más sanas sin ningún tipo de esfuerzo. Si todavía no tienes una en tu cocina, ahora puedes encontrar esta Cosori ‎CAF-P652-KEU ideal para toda la familia rebajada a precio mínimo histórico de 99,99 euros en Amazon.

COSORI Freidora de Aire 6,2 L, Air Fryer con 3+8 Funciones, Freidora sin Aceite con Ventana y Metal Interior, Cesta Antiadherente, Libro de Recetas en Español, Rápida y Saludable, Panel Táctil 75-205℃ Hoy en Amazon — 99,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar Cosori ‎CAF-P652-KEU al mejor precio

Esta air fryer de la marca Cosori tiene un precio recomendado y habitual de 129,99 euros, aunque ahora en Amazon la tienes con una oferta flash por un precio nunca antes visto de 99,99 euros. Con su compra podrás ahorrar unos 30 euros y, como de costumbre, su envío es gratuito y rápido para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

La Cosori ‎CAF-P652-KEU es una freidora de aire que llama la atención en un primer vistazo por contar con una ventana e iluminación interior para ver en todo momento el estado de nuestra comida. Asimismo, dispone de una cesta con 6,2 litros de capacidad y llega a alcanzar una potencia máxima de 1.700 W.

Por otro lado, cuenta con un panel de control táctil en la parte frontal superior que nos permite seleccionar entre 12 funciones preestablecidas para cocinar todo tipo de alimentos. También se puede ajustar la temperatura entre 75 y 205 °C y establecer un temporizador con apagado automático de hasta una hora.

Y por si no fuese suficiente, su cesta es desmontable y antiadherente para limpiarla con mayor facilidad (siendo apta para el lavavajillas), además de que incluye una función de protección contra sobrecalentamiento y un libro con 30 recetas exclusivas.

