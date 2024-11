Ya he cambiado de Joy-Con varias veces por el mismo problema. Nunca más: este otro mando es el que quiero comprar

He tenido que cambiar varias veces los joysticks de los Joy-Con de Nintendo Switch por el tan temido Joy-Con Drift, un problema que se suele dar con bastante frecuencia —aunque los cuidemos mucho— y que muchas veces nos obliga a cambiar los joysticks o el mando al completo. Pero nunca más. Como alternativa, esta Navidad quiero autorregalarme los Hori Split Pad Pro de Sonic, sobre todo por su actual precio de 29,03 euros en Amazon.

Hori Split Pad Pro (edición Sonic) para Nintendo Switch

Una alternativa muy interesante a los Joy-Con de Nintendo

El mando Hori Split Pad Pro es de sobra conocido por aquellas personas que suelen comprar mandos compatibles con la Nintendo Switch, ya que ofrecen una excelente relación calidad precio —más aún si está de oferta—. Esta edición en concreto es la de Sonic, el icónico personaje de SEGA, pero hay otros de Charizard y Pikachu o The Legend of Zelda, aunque no tienen el mismo precio.

Por supuesto, el Hori Split Pad Pro cuenta con las licencias oficiales tanto de Nintendo como de SEGA, por lo que es totalmente compatible con la Switch. Destaca principalmente por su acabado azulado tan característico del Erizo Azul, pero también por su formato: hablamos de un mando dividido en dos partes cuyas dimensiones son más grandes que las que tienen los Joy-Con de Nintendo.

Este formato permite tener un mayor (y mejor) agarre, aunque cuidado si tienes una funda protectora o de viaje, que dado el tamaño que tiene el mando es posible que no quepa. Por otro lado, una de las cosas curiosas de este mando es que incluye botones traseros que se pueden programar, así como una función turbo con tres ajustes: 5, 10 y 20 pulsaciones.

Pero si hay algo que debemos resaltar es que se trata de un mando que tiene una muy buena construcción: se nota tanto en el acabado como en la ergonomía. Además, están diseñados para ser compatibles con el dock de la Nintendo Switch, por lo que la consola se puede colocar en el mismo, con los mandos puestos, sin ningún problema.

Eso sí, como ya hemos visto en otros modelos de la marca, el mando Hori Split Pad Pro no incluye algunas funciones que vemos en los Joy-Con, como es el caso de vibración HD, batería (no se pueden utilizar sin estar conectados a la Nintendo Switch; es decir, sólo se pueden usar en modo portátil), acelerómetro, cámara infrarroja de movimiento y NFC.

Otros mandos para Nintendo Switch

HORI Split Pad Compact (Gris claro y amarillo) para modo portátil (Nintendo Switch) - Licencia oficial

HORI - Battle Pad Zelda (Nintendo Switch), USB

