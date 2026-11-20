Durante los días previos al Black Friday están apareciendo ofertas muy atractivas en todo tipo de dispositivos. En lo relacionado a robots aspirador, AliExpress tiene de oferta el Xiaomi Robot Vacuum E12 por tan solo 54,30 euros. Además, utilizando el cupón ESBF02 se queda más barato: por 52,30 euros.
Como complemento, también en AliExpress tenemos el Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite, un aspirador vertical que se puede comprar por 57,19 euros utilizando el cupón ESBF10.
Xiaomi Robot Vacuum E12
Un robot aspirador bueno, bonito y barato
El Xiaomi Robot Vacuum E12 que podemos encontrar de oferta en AliExpress se envía desde España, por lo que el envío es bastante rápido. Ofrece una potencia de succión de 4.000 Pa y cuenta con notificaciones de voz para ofrecer información de la limpieza en tiempo real.
Cabe decir que este robot aspirador tiene función de aspiración, pero también de fregado al contar con un depósito de agua. Además, se puede utilizar a través de la app de Xiaomi para smartphones, incluye cepillo principal y otro lateral y tiene una altura de 8 centímetros, por lo que cabe por espacios de baja altura.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Robot Vacuum E12 hoy
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un robot aspirador muy económico que tenga función de fregado, sobre todo si vives en un piso pequeño.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres limpiar un piso mediano o grande y buscas un robot aspirador con buena autonomía y buena potencia de succión.
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Xiaomi
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