Hay muchas novelas acerca de 'El Señor de los Anillos', pero pocas profundizan tan bien en la Tierra Media como su propia guía

La obra magna de J.R.R. Tolkien sigue siendo una de las más relevantes dentro de la literatura de fantasía épica. Tanto que a día de hoy, después de más de 70 años desde la publicación de la primera novela, sigue contando con libros que profundizan tanto en la saga troncal como en el mundo de la Tierra Media.

La Guía completa de la Tierra Media, publicada bajo el título de 'The Complete Guide to Middle-earth: The Definitive Guide to the World of J.R.R. Tolkien' es una de las más completas e interesantes novelas acerca del mundo construido por el autor. Su precio es bastante elevado (150 euros aproximadamente), aunque ahora se puede encontrar bastante más barato en Amazon; concretamente por 88,19 euros.

The Complete Guide to Middle-earth: The Definitive Guide to the World of J.R.R. Tolkien PVP en Amazon — 88,19 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una guía que profundiza en el universo de Tolkien

No podemos comenzar a hablar sobre la Guía de la Tierra Media sin abordar el maravilloso diseño que suelen tener estas ediciones basadas en 'El Señor de los Anillos', y que normalmente sólo se encuentran disponibles en otros países. Destaca tanto el libro como la serigrafía en colores dorados, pero sobre todo destaca la funda protectora que está envuelta en una ilustración muy cuidada de la Tierra Media.

Y... ¿de qué va esta guía en concreto? Al tratarse de una guía que no se enfoca realmente en ninguna parte en concreto, recopila algunos de los momentos más interesantes, o profundiza en ciertos detalles de interés general, de obras de Tolkien como 'El Señor de los Anillos', 'El Hobbit' o 'El Silmarillion'. Son 512 páginas repletas de información, aunque el punto más negativo es que viene en un completo inglés.

También te puede interesar

Estuche Tolkien 2 (Silmarillion, Cuentos Inconclusos, Hª Tierra Media 1 y 2) (Biblioteca J. R. R. Tolkien) PVP en Amazon — 72,10 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Estuche Tolkien (El Hobbit + El Señor de los Anillos) NE (Biblioteca J. R. R. Tolkien) PVP en Amazon — 74,86 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Warner Bros. HarperCollins

En Xataka | Los mejores libros de 2024 y los más esperados entre los que están por venir

En Xataka | Los 25 mejores libros de ciencia ficción