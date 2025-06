Si hay un móvil que ahora mismo me llama (mucho) la atención, es este plegable de Xiaomi. Sobre todo por el precio

No me suelen gustar especialmente los móviles plegables tipo flip. Ya he barajado antes comprar alguno tipo fold, pero los flip... no han sabido captar mi atención, al menos no todos. Hay uno que sí me parece interesante, pero no me lo ha parecido siempre. Hablo del Xiaomi MIX Flip. Y ahora sí que me parece interesante porque, tras unos cuantos meses desde su lanzamiento, se puede encontrar en Amazon por 649,99 euros. Aunque la tienda ponga que tiene un descuento del 7%, realmente tiene un descuento del 50% si atendemos al precio oficial, que sigue vigente en la tienda oficial de Xiaomi.

Un móvil plegable todoterreno

El Xiaomi MIX Flip, al igual que el Motorola Razr 60 Ultra, aprovecha muy bien su parte externa, ya que a diferencia de otros móviles que vienen con pantallas muy pequeñas o con formatos poco aprovechables (como el Nubia Flip 5G), el móvil de Xiaomi monta una buena pantalla de 4,01 pulgadas que ofrece tanto una tasa de refresco de 120 Hz como un brillo máximo de 3.000 nits.

Por supuesto, también incluye una pantalla interna plegable de 6,86 pulgadas que también ofrece un brillo máximo de 3.000 nits, aunque en este caso una tasa de refresco de 1 a 120 Hz. En ambos, hablamos de dos pantallas muy buenas teniendo en cuenta tanto que se trata de un móvil plegable como de su actual rango de precio.

Y... a nivel interno no se queda atrás: monta el procesador Snapdragon 8 Gen 3 junto con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. A ello debemos sumarle que su batería de 4.780 mAh soporta carga rápida de 67W y que su sensor principal (el que se encuentra en la parte trasera) es de 50 MP.

También te puede interesar

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro - Auriculares inalámbricos, cancelación de Ruido, Ligeros, hasta 36 Horas de autonomía, Bluetooth 5.3, Negro(Versión ES) Hoy en Amazon — 62,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Xiaomi Watch S4, Versión Bluetooth, Modo Deportivo Profesional avanzado, Bisel de Cambio rápido 2.0, Pantalla AMOLED 1.43 Pulgadas Circular, Monitor Frecuencia Cardíaca y Sueño, Rainbow Hoy en Amazon — 144,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Ricardo Aguilar, Xiaomi

En Xataka | Mejores móviles plegables en 2025. Cuál comprar en España y modelos recomendados

En Xataka | El mejor móvil Xiaomi en calidad precio: guía de compra y comparativa