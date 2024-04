Hay freidoras de aire muy baratas, pero ninguna es mejor que esta superventas de Cosori que ahora tiene oferta flash en Amazon

Disfrutar de tus comidas favoritas sin remordimientos es más sencillo con una freidora de aire, la cual nos da la posibilidad de comer más sano y saborear cada bocado. Si todavía no tienes una en tu cocina, ahora tienes una gran oportunidad para conseguir una superventas como la Cosori CP158-AF por 98,99 euros en Amazon.

Esta freidora de aire superventas de Cosori se estaba vendiendo recientemente por unos 109,99 euros en Amazon, pero ahora tiene una oferta flash que nos permite tenerla en nuestra cocina por 98,99 euros. Con su compra estaremos ahorrando unos 11 euros y, como de costumbre, su envío es gratuito y rápido para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio.

La Cosori CP158-AF es una de las freidoras de aire más populares del mercado debido a su excelente relación calidad-precio. Esta nos ofrece una cesta con 5,5 litros de capacidad para preparar hasta seis raciones por cada tanda y una potencia máxima de 1.700 W que se complementa con una tecnología de circulación de aire 360º, la cual nos permite obtener unos resultados asombrosos.

Pasando a hablar sobre su control, este modelo incorpora una pantalla LED táctil desde la que podemos seleccionar un total de 11 programas preestablecidos o realizar ajustes de forma manual, pues su temperatura se puede regular desde los 75 hasta los 205 °C y su tiempo máximo de cocción es de unos 60 minutos.

Por otro lado, cabe mencionar que su cesta es completamente desmontable, con revestimiento antiadherente y apta para el lavavajillas. También se acompaña de un libro con 100 recetas originales para convertirnos en unos cocinillas y organizar nuestro menú semanal. Sin olvidarnos de que su tamaño es compacto y tiene un peso de 5,4 kg.

