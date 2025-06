La gran alternativa del Apple Magic Mouse es de Logitech: los clicks no se escuchan nada y sólo cuesta 11 euros

Hace aproximadamente medio año le pedí a mi pareja que me dejase un ratón para utilizar en mi ordenador portátil y vi que tenía el Logitech Pebble, un modelo que en diseño se parece bastante al Apple Magic Mouse, pero que evidentemente no es tan caro. Ahora mismo cuesta 10,98 euros y lo que más me sorprendió es que no hace nada de ruido.

Un ratón muy silencioso

Acostumbrado a otros ratones, como los Logitech G502 Hero o MX Vertical, lo que más me sorprendió del Logitech Pebble es que los clicks no hacen nada de ruido. Parece que no estás pulsando uno de los botones, pero realmente lo estás haciendo y es algo que en su momento hubiese valorado mucho a la hora de estudiar, sobre todo para utilizarlo en el ordenador que llevaba a la universidad.

Y... ¿qué hay del diseño? Lo cierto es que a simple vista el diseño parece no ser el mejor para un ratón, sobre todo si lo que buscamos es comodidad a la hora de utilizarlo. Pese a ello, no es realmente incómodo, ya que, al menos bajo mi experiencia, puedes acostumbrarte en muy poco tiempo, por lo que no debería suponer ningún problema.

Respecto a la batería, el Logitech Pebble funciona mediante una pila AA que dura bastantes meses (la marca menciona que tiene una autonomía de aproximadamente 18 meses). Además, funciona en diferentes sistemas operativos gracias a su conectividad Bluetooth, ya sea en macOS, Windows, Linux, ChromeOS, iPadOS y Android.

También te puede interesar

Logitech G502 HERO Ratón Gaming con Cable Alto Rendimiento, Captor HERO 25K, 25,600 DPI, RGB, Peso Personalizable, 11 Botones Programables, Memoria Integrada, PC/Mac - Negro Hoy en Amazon — 45,80 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Logitech MX Ratón Vertical Inalámbrico Ergonómico, Multi-Ordenador, 2,4 GHz/Bluetooth con Receptor Unifying USB, Seguimiento Óptico 4000 DPI, 4 Botones, Carga Rápida - Negro Hoy en Amazon — 64,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Logitech

En Xataka | Mejores ratones gaming: cuál comprar y 11 modelos recomendados

En Xataka | Qué ratón utilizan los editores de Xataka. 13 ratones recomendados para trabajar y jugar