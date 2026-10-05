El gama alta de Xiaomi recibe una oferta que casi lo deja a precio de gama media: hace muy buenas fotos tiene telefot

La familia "T" de Xiaomi suele tener con cada generación una buena relación calidad-precio, sobre todo meses después de su lanzamiento cuando lo encontramos de oferta en diversas tiendas. Ahora que ya ha pasado medio año desde que la generación actual llegó a las tiendas, lo tenemos bastante barato en la tienda oficial. El Xiaomi 17T Pro ahora mismo se encuentra rebajado por 649,99 euros en lugar de 898 euros.

Un móvil que vuelve con las cámaras firmadas por Leica

El Xiaomi 17T Pro es un móvil que mantiene el diseño de las generaciones anteriores, pero que renueva su interior ofreciendo muy buenas prestaciones. Por un lado, este modelo incorpora una pantalla de 6,83 pulgadas que ofrece una resolución de 2.772 x 1.280 píxeles y una tasa de refresco de hasta 144 Hz, además de un brillo pico de 3.500 nits para ver bien la pantalla en exteriores.

Por otro lado, el móvil de Xiaomi monta el procesador MediaTek Dimensity 9500 junto con una configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, así como una batería de 7.000 mAh que ofrece una autonomía de aproximadamente un par de días. Además, dicha batería soporta carga rápida de 100W para que podamos tenerla recargada en poco tiempo.

Para esta generación Xiaomi ha vuelto a repetir la colaboración con Leica que veíamos en generaciones anteriores, aunque esta vez hay un añadido bastante importante: tenemos un telefoto 5X de 50 MP, además de un sensor principal de 50 MP y un gran angular de 12 MP.

⚡ EN RESUMEN: oferta del xiaomi 17T Pro hoy ✅ LO MEJOR Su batería de 7.000 mAh .

. Su pantalla , sobre todo para consumo de contenido multimedia.

, sobre todo para consumo de contenido multimedia. Su apartado fotográfico, tanto por las cámaras firmadas por Leica como por el telefoto. ❌ LO PEOR No es un buen móvil para grabar vídeo .

. Se calienta rápidamente al grabar vídeo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil con prestaciones de gama alta, pero un precio más cercano a la gama media. Es ideal para hacer fotos, jugar o consumir contenido multimedia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una batería más grande. Afortunadamente, estamos viendo últimamente modelos con baterías que tienen una mayor capacidad, como es el caso del Redmi Note 17 Pro Max que, además, es más barato.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Xiaomi

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