El gadget de menos de 50 euros que mejoró mucho mi vida (2022): las recomendaciones de los editores de Xataka

Hay compras incuestionables en nuestro rendimiento y disfrute, como una consola, una smart TV o un ordenador, pero a veces son los gadgets, dispositivos y accesorios más sencillos y baratos los que nos sorprenden gratamente convirtiéndose en imprescindibles en nuestro día a día. Hemos preguntado a los editores de Xataka por esos gadgets de menos de 50 euros que han mejorado considerablemente su vida.

La recomendación de Mario Arroyo:

La recomendación de John Tones:

Por lo demás, todo lo que tienen este tipo de dispositivos: aro de 26 pulgadas, intensidad y tono controlables, y también un pequeño trípode para que no haya ningún tipo de vídeos que se resista. El flexo, además, permite que si no tienes mucho espacio y grabas vídeos con el móvil en el mismo sitio donde trabajas con un ordenador, lo coloques en cualquier posición para que también funcione a modo de flexo."

La recomendación de Ricardo Aguilar

Esperaba exactamente lo que hace y, tras probar otros localizadores, no es tan fácil. La red de Apple funciona genial, se actualiza su posición constantemente y la pila se cambia una vez al año , por lo que no hay mayor problema."

La recomendación de Gabriela González:

Le puse otro a mi mujer en la habitación porque siempre se le olvidaba cargar peleando con cables y ahora siempre tiene batería. Tenemos iPhone 12 y 12 mini y la verdad me sorprende que por ese precio vayan tan bien , pero no tengo quejas. La única pega es que a veces hay que poner el móvil en exactamente un lugar del círculo o no carga, pero no me quejo porque... 5 euros."

La recomendación de Alberto de la Torre Reyes:

Sin embargo, un día paseando por Ikea, mi pareja vio la luz con un simple cargador inalámbrico de 5 euros . Dejando a un lado que las cargas rápidas apenas las necesito, lo mismo me daba dejar cargando el teléfono por la noche. Y, por una de esas cosas difíciles de explicar, no hay nada más cómodo que apoyar el teléfono móvil e iniciar la carga . De hecho, había contemplado tan pocas veces esta posibilidad que tenía unos Galaxy Buds en los que nunca había aprovechado esta posibilidad. Ahora, tengo menos cables en la mesilla y el cargador siempre disponible."

La recomendación de Yúbal Fernández:

Hay que decir que es un DAC bastante pequeño y pensado para conectar auriculares, aunque también tiene salida para altavoces. Recuerdo que fue conectarlo, poner una canción y maravillarme. Posiblemente los 50 euros mejor invertidos de los últimos años . Es uno de esos cambios que no se puede describir, o sea que no lo intentaré, pero te aseguro que noté mucho la diferencia."

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis:

No tienen cancelación de ruido (no era un requisito para mi, me gusta escuchar lo que sucede a mi alrededor cuando voy por la calle) y son un poco grandes de lo que pensaba, pero gracias a los juegos de silicona incluidos en la caja, el ajuste es bueno, la autonomía también y hasta tienen un ecualizador en la app para personalizar el sonido . ¿Qué más se puede pedir?"

"Gracias a (o por culpa, según se mire) a mi trabajo suelo estar al tanto de las ofertas, así que cuando los veteranos Jabra Elite 65t ( 54 euros ) bajaron la barrera de los 50 euros, los compré sin contemplaciones. De hecho, si no los perdéis de vista no os costará mucho pillarlos rondando ese precio.

La recomendación de Iván Linares:

Nunca se me habría ocurrido que un aparato tan concreto podría resultar tan útil: te calienta las manos y, encima, recarga tu móvil en caso de que se quede sin batería . No abulta demasiado, está muy bien construido, el tacto es agradable y es una delicia encenderlo cuando vuelvo de ir en moto y tengo las manos como si las hubiera metido en hielo.

"Se me ocurrió comprar una batería externa que está preparada como calentador de manos ( 32 euros ). Mi idea era utilizarla como fuente de calor para una fermentadora de masa madre (ideas peregrinas que se me ocurren), pero ha terminado convirtiéndose en un aliado inseparable contra este frío invierno .

La recomendación de José García Nieto:

"Una de las compras baratas más interesantes que he hecho este último año es un aro de luz ( 39 euros ). Me viene de perlas para grabar los vídeos que subimos a TikTok , pero también me ha venido de escándalo cuando hemos cubierto eventos en directo en YouTube o, simplemente, cuando he tenido reuniones y quería tener una mejor iluminación. El que yo tengo no ocupa mucho espacio, tiene tres tonos de luz, diferentes niveles y va muy bien. Es tan sencillo como útil."

La recomendación de Javier Lacort:

Cuando cambio de correa, echo de menos esta. Eso sí, la trenzada cuesta el doble que la normal y no creo que merezca la pena en absoluto, su material no se percibe demasiado bien. Recomiendo mucho este tipo de correas , para el Apple Watch o para cualquier otro reloj o pulsera, para llevarla en el día a día."

"Parece mentira que el Apple Watch viviese casi seis años sin esta correa, la Solo Loop ( 49 euros ). La compré y desde entonces me parece insuperable para el día a día en un reloj que has de cargar (y por tanto, quitarte y ponerte) a diario . Ninguna otra me ha parecido tan cómoda para este proceso.

La recomendación de Javier Pastor:

"En casa teníamos un Google Nest Mini un poco abandonado, y hemos acabado aprovechándolo en el baño. Como el cable es muy largo y los enchufes en el baño no suelen estar donde más los necesitas, queríamos tener alguna forma de que la instalación no fuese tan aparatosa. Tras buscar en internet vimos que existen soportes de pared ( 7 euros ) muy ingeniosos y básicos.

La recomendación de César Muela:

Es muy cómodo, se limpia genial, hace poco ruido y lo pillé en oferta por 48 euros, un euro menos de lo que cuesta ahora . Yo no me lo pensaba."

"Me encanta el zumo de naranja natural y siempre he tenido en casa un exprimidor de los de apretar con fuerza y que hace un ruido similar a una moto vieja a punto de gripar. Después de muchos años de gran servicio, decidí jubilarlo hace unos meses con un exprimidor eléctrico de brazo con el que estoy absolutamente encantado.

La recomendación de Javier Penalva:

La recomendación de Antonio Sabán:

"El gadget (o electrodoméstico) que ha mejorado mucho mi vida ha sido una yogurtera ( 54 euros ). Siempre me ha flipado el yogurt, y hace un tiempo leí a mi compañero Javier Pastor que hacértelo en casa era una auténtica maravilla, por lo que la familia me vio tan ilusionado que me lo regaló . Con tan solo mezclar leche y yogur griego, y esperar 9 horas más 4 de frigorífico, estoy obteniendo unos resultados súper cremosos.

La recomendación de Enrique Pérez:

La recomendación de Javi Márquez:

La recomendación de Rubén Márquez

La recomendación de Sam Oliver:

"Gadget o dispositivo como tal llevo tiempo sin comprar nada. Lo que ha cambiado mi vida en este 2022 ha sido una cosa más simple: un HDMI de 10 metros y dos agujeros en la pared.

Soy bastante jugón, sobre todo en PC pero hay veces (muchas) que dejar de currar y ponerme a jugar en el mismo sitio me cuesta horrores. O cuando estoy en oficina llegar a casa y sentarme delante del PC… No es lo que más me apetece.

He probado distintas soluciones inalámbricas para intentar mandar los juegos de PC a la televisión en el salón y todas me han dado mal resultado. Así que este año ya me decidí a coger el taladro. Entre mi estudio y mi salón hay otra habitación entre medias, así que he tenido que hacer dos buenos agujeros y pasar el cable HDMI de 10 metros por encima del rodapie desde mi TV hasta mi PC. Y no puedo estar más contento. Jugar desde el sofá a cualquier cosa de mi ordenador me está dando la vida.

El cable que elegí fue este (20 euros). No es el mejor ni el peor. Pero para el presupuesto que tenía y lo que quería (4k, 60Hz y cierta calidad de materiales) sabía que me iba a servir. Puede que en un futuro, si me hago con una TV compatible, lo actualice a un HDMI 2.1. Pero por ahora este me da todo lo que necesito.