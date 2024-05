Una freidora de aire por menos de 40 euros: el chollo de Xiaomi que no puedes pasar por alto

Ya la hemos visto en oferta en muchas ocasiones, pero nunca a este precio, y menos en la web oficial de la marca: si estabas pensando en equipar tu cocina conuna freiodra de aire de tamaño compacto, este es el mejor momento. Xiaomi te deja su Mi Smart Air Fryer de 3.5L por unos increíbles 39,99 euros. Un preciazo que además incluye el envío gratuito.





Comprar la Xiaomi Mi Smart Air Fryer de 3.5L al mejor precio

El precio oficial de esta freidora es de 99,99 euros; es el habitual en la web de Xiaomi, claro, y ahora, podemos llevárnosla por 60 euros menos, a unos ajustados 39,99 euros. Dicho precio, además, incluye el envío gratuito.

Esta Mi Smart Air Fryer es una freidora de aire de tamaño pequeño, recomendada para hogares con 2 o 3 personas, ya que su capacidad es de 3,5 litros.

Su potencia es 1.500 W y como suele ocurrir en este tipo de dispositivos, usa la tecnología de circulación de aire caliente 360° para cocinar adecuadamente nuestros platos y alimentos.

Para controlarla, cuenta con una pantalla táctil OLED así como con un dial alrededor de ésta, y ofrece 8 programas predefinidos, y temperaturas de uso entre los 40 y los 200ºC.

Además, dispone de conectividad WiFi y por tanto, se puede controlar desde el móvil, con la app Mi Home de Xiaomi, disponible gratis tanto para iOS como con Android. También se puede controlar con la voz gracias a su compatibilidad con Google Assistant.

Por último, comentar que cuenta con un cestillo de una pieza, con revestimiento atiadherente apto para lavar, tanto a mano, como en el lavavajillas.

