Con estos precios en teléfonos reacondicionados, estrenar iPhone sale mucho más barato

El mercado de los reacondicionados cuenta con cada vez más adeptos, algo lógico si tenemos en cuenta que nos ahorramos un dineral y, si sabemos buscar bien, accedemos a auténticas gangas. Algo que se eleva a un nuevo nivel cuando hablamos de teléfonos de Apple, gracias a la cantidad de modelos reacondicionados de esta marca que encontramos a diario en el mercado y su larga vida útil.

Eso sí, cuando hablamos de dispositivos reacondicionados no sólo tenemos que fijarnos en el precio, sino que aspectos como su estado, año de fabricación o si están certificados o no juegan un papel fundamental. Aquí es donde entra en juego el grado "Matrícula de Honor" de Acelstore: una certificación que nos garantiza que recibimos un terminal como recién salido de la caja, con batería nueva y dos regalos promocionales en forma de funda y cristal protector. Y todos estos modelos cuentan con ella y ahora nos salen a unos precios para no dejar escapar.

iPhone 13 Pro Max

A un precio de 769 euros, el modelo 13 Pro Max de iPhone, con certificación Matrícula de Honor, es uno de los dispositivos más recientes e interesantes que encontramos rondando dicha cifra. Disponible en color grafito y con una capacidad de 256 GB, es perfecto para usuarios que prefieran un teléfono de gama alta, como son los de la familia Pro Max de Apple.

iPhone 13 Pro Max PVP en Acelstore — 769,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

iPhone 13 Pro

Un escalón por debajo, y también a un preciazo de 697 euros, el iPhone 13 Pro (sin Max) en verde alpino y capacidad de 128 GB, es otra gran opción de compra. Cuenta con un procesador A15 Bionic y un sistema triple de cámaras, así como el popular modo cinematográfico y retratos en modo Noche con el escáner LiDAR.

iPhone 13 Pro PVP en Acelstore — 697,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

iPhone 12 Mini

Pasamos a tres dispositivos de la serie iPhone 12 que son los que, sin duda, cuentan con la mejor relación calidad precio. En primer lugar tenemos el modelo 12 Mini en color púrpura y 64 GB de capacidad. En su versión Matrícula de Honor se queda por tan sólo 397 euros y es perfecto para usuarios que prefieran teléfonos pequeños y además prioricen el ahorro. Sin embargo, sigue siendo un genial dispositivo que, entre otras cosas, cuenta con una pantalla OLED de 5,4 pulgadas súper nítida.

iPhone 12 Mini PVP en Acelstore — 397,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

iPhone 12 Pro Max

En segundo lugar, dentro de estos iPhone 12, encontramos el 12 Pro Max por 577 euros con certificación Matrícula de Honor. Más barato que en el resto de tiendas, con lo mejor de lo mejor de su generación y, en esta ocasión en color plata y una configuración de 128 GB de almacenamiento interno. Sin duda, una gran vía de entrada al ecosistema iOS por la puerta grande y sin gastar demasiado.

iPhone 12 Pro Max PVP en Acelstore — 577,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

iPhone 12 Pro

Finalmente, por 527 euros y nuevamente con certificación Matrícula de Honor, el iPhone 12 Pro en color plata y 256 GB es una de las alternativas más equilibradas de toda la lista. Porque aunque no encierra el hardware más actual, gracias a su chip A14 Bionic de 5 nanómetros, su genial combo de tres cámaras traseras y su pantalla de grandes dimensiones (6,1 pulgadas y OLED) sigue estando súper vigente en pleno 2024.

iPhone 12 Pro PVP en Acelstore — 527,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

