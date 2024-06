Estos juegos de mesa y objetos de coleccionismo te preparan para la vuelta a los cines y la televisión El Señor de los Anillos

Con Los Anillos de Poder anunciando ya su segunda temporada y con una nueva película de animación centrada en los Rohirrim ya anunciada para finales de este año, puede que ya estés sacan do tu cara más fan de El Señor de los Anillos. Si es así y quieres hacerte con algún objeto de coleccionismo o juego de mesa de tu saga literaria favorita, aquí tienes unas cuantas sugerencias.

Risk de El Señor de los Anillos

Todo un clásico, en todos los sentidos. Por un lado, se trata del Risk, el juego de mesa de estrategia por excelencia, y por otro lado, está basado en la trilogía de Peter Jackson. Lo puedes encontrar en Amazon por 58,59 euros.

Como sabrás, el Risk es un juego ideal para 2 a 4 jugadores a partir de los 10 años. Esta edición, cambia el mapa habitual por un tablero detallado de la Tierra Media. Viene con 126 cartas, y las figuras de sus 4 ejércitos, como no puede ser de otra manera, están también basadas en los personajes y razas de la obra de Tolkien.

Risk Lord of The Rings Trilogy Edition Hoy en Amazon — 57,38 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

LEGO® The Lord of the Rings: Barad-dûr

Pensado para los coleccionistas, LEGO® tiene un set con la Torre de Barad-dûr por 459,99 euros.

Esta detallada construcción de la torre de Sauron incluye hasta su ojo, y está indicada para mayores de 18 años, contando con 5.471 piezas. Además, inluye hasta 10 personajes de las películas, entre los que no faltan Frodo y Sam o Gollum.

LEGO® #10333 The Lord of the Rings: Barad-dûr PVP en LEGO® — 459,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

The Lord of the Rings, The Diamond Anniversary

La mejor forma de acercarse a la obra de Tolkien tal y como él la concibió es sin duda leyendo El Señor de los Anillos en su idioma original. Y eso es lo que te proponemos en este pack con 4 tomos, que puedes encontrar en Amazon por 86,84 euros.

Se trata de una edición especial llamada The Diamond Anniversary para celebrar los 60 años de la obra, compuesta por los tres volúmenes originales, (The Fellowship of the Ring, The Two Towers y The Return of the King) más un cuarto volumen titulado A Reader's Companion, con anotaciones y todo tipo de aclaraciones sobre la historia. Todos ellos vienen en tapa dura y cuentan con una caja para albergarlos.

The Lord Of The Rings - 60th Anniversary (Boxed Set): The Classic Bestselling Fantasy Novel Hoy en Amazon — 80,07 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Figura de coleccionismo Señor de los Nazgûl

Pero si lo tuyo es coleccionar figuras, tienes una excelente opción en este Señor de los Nazgûl con el diseño de Weta Workshop, la empresa que se encargó de todos los efectos digitales y los personajes de las películas de Peter Jackson, que puedes encontrar en Amazon por 50,30 euros.

Perteneciente a la línea Mini Epics de productos con licencia oficial de las películas, está realizada en vinilo y tiene unas medidas de 18,5 cm de alto por unos 9,3 cm de ancho.

Lord of The Rings Figura coleccionable Señor de los Nazgûl Hoy en Amazon — 42,77 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Puzzle mapa de la Tierra Media

Por último, si lo tuyo son los puzzles, tienes una buena forma de empaparte bien de la geografía de la Tierra Media con este de The Noble Collection que puedes encontrar en Amazon por 23,30 euros.

Se trata de un rompecabezas con 1.000 piezas que una vez montado tiene un tamaño de 58x58 cm.

The Noble Collection, Puzzle Mapad de la Tierra Media Hoy en Amazon — 23,11 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | New Line Cinema, Hasbro, LEGO®, Harper Collins, Weta Workshop, The Noble Collection

En Xataka | En qué orden ver la saga 'El señor de los anillos': del cronológico al orden en el que fueron estrenadas

En Xataka | Todos los eventos de 'El Señor de los Anillos', a través de un mapa interactivo de la Tierra Media