Estos auriculares gaming Razer se quedan a mitad de precio en Amazon y ahora cuestan menos de 36 euros

Unos buenos auriculares gaming son imprescindibles si queremos que la inmersión en los juegos esté a la altura. Aparte, otros aspectos como la comodidad se convierten en imprescindibles si queremos pasar horas frente a la pantalla sin sentirnos molestos o agobiados. Estos Razer Kaira X cumplen estos requisitos y ahora, en Amazon, caen a mitad de precio, 35,79 euros.

Comprar los Razer Kaira X al mejor precio

Estos Razer Kaira X costaban antes 69,90 euros en Amazon. Ahora, con el descuento de 34,11 euros, su precio es de 35,79 euros. El envío es gratuito y rápido para usuarios Prime o aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Estos Kaira X de Razer tienen unos diafragmas de 50 mm y almohadillas de espuma viscoelástica transpirable para minimizar la acumulación de calor y sudor.

Tiene un micrófono plegable integrado, que se puede silenciar con un botón situado debajo del auricular izquierdo, lo que permite activar y desactivar fácilmente el micrófono.

Estos auriculares gaming cuentan con control integrado en los auriculares, que ofrece la comodidad de poder ajustar los niveles de audio sin tener que dirigirte a ningún ajuste del sistema o del programa.

Traen entrada para auriculares jack de 3,5 mm. Son perfectamente compatibles con Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 5, Android y Mac.

