Este teléfono Honor da mucho por lo poco que cuesta con esta rebaja a precio mínimo: 90 Hz, cuádruple cámara y batería enorme

No hace falta gastar mucho dinero para tener un teléfono móvil con especificaciones más que decentes para el uso diario. El Honor X7 es la prueba, ya que está de oferta en Amazon a precio mínimo histórico con esta rebaja: 164,46 euros.

Con un precio de venta al público recomendado de 199 euros, en Amazon se puede adquirir a precio mínimo histórico el teléfono Honor X7 con esta oferta que lo deja a unos más llamativos 164,46 euros.

El Honor X7 es un teléfono móvil "inteligente" que llama la atención por su elegante diseño (algo que no es tan habitual en la gama de entrada) y su gran pantalla LCD de 6,74 pulgadas con resolución HD+ (1600 x 720 píxeles) y alta tasa de refresco a 90 Hz para una mayor fluidez por los menús y las aplicaciones.

Incorpora el procesador Snapdragon 680 junto a 4 GB de memoria RAM (más dos virtuales) y 128 GB de almacenamiento interno, ampliables por microSD hasta 512 GB. Es una configuración que debería ejecutar el sistema operativo Android 11 (bajo la capa de personalización Magic UI 4.2) con soltura y realizar bien las tareas del día a día, pero no está pensado para uso exigente, por lo que no se recomienda para jugar a títulos exigentes como Call of Duty o Genshin Impact.

Dispone de cuádruple cámara trasera con sensor principal de 48 MP, gran angular de 5 MP, de profundidad de 2 MP y Macro de 2 MP también. La frontal es de 8 MP, sencilla, para videollamadas. Otro de sus puntos fuertes es la batería de 5000 mAh con carga rápida de 22,5W para una mayor autonomía. En el lateral incorpora un lector de huellas. Respecto a conectividad: 4G, Bluetooth 5.2, USB-C y jack de 3,5 mm.

