Este repetidor Wi-Fi con Ethernet a 9,99 euros no tiene nada que envidiarle al de Xiaomi

La conexión a Internet no siempre llega a todos los rincones de la casa porque o es muy grande, o el router no es muy potente. Con un repetidor Wi-Fi se pueden eliminar los puntos muertos y el MERCUSYS ME10 se puede comprar por 9,99 euros con esta oferta. Y no tiene nada que envidiarle al popular de Xiaomi.

MERCUSYS ME10 Repetidor WiFi, Extensor de Red, Inalámbrico Ampliardor 300 Mbps, WPS Botón, Play y Plug, Indicador LED de Señal, Fácil Configuración, Compatible con Módem y Router Hoy en Amazon por 9,99€

El MERCUSYS ME10 es un repetidor Wi-Fi cuyo precio suele ser de 13,99 euros, por lo que esta rebaja que lo deja a 9,99 euros es ligera pero interesante y llamativa para la gente que lo necesita para expandir la conexión a Internet de manera inalámbrica o por cable.

Este repetidor Wi-Fi, el MERCUSYS ME10, puede proporcionar hasta 300 Mbps y de llevar la conexión a Internet a los rincones más difíciles del hogar. Cuenta con un indicador de señal LED multicolor que nos ayuda a encontrar la ubicación correcta para obtener la mejor calidad, y el puerto Fast Ethernet ofrece velocidades de hasta 10/100 Mbps por cable para una conexión más estable en PC y consolas de videojuegos. Sus prestaciones son prácticamente idénticas a las del de Xiaomi.

