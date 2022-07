Este portátil ASUS TUF Gaming con RTX 350Ti es el chollo para jugones de los PcDays de PcComponentes a 699 euros

Hacerse hoy con un portátil gaming sale mucho más barato si aprovechamos esta oferta de los PcDays de PcComponentes: hoy podemos hacernos con el ASUS TUF Gaming F15 FX506HE-HN012 a un precio mucho más ajustado. Sólo 699 euros concretamente, con un 41% de descuento nada menos y envío gratuito incluido.

ASUS TUF Gaming F15 FX506HE-HN012 - Portátil Gaming de 15.6" Full HD 144Hz (Core i5-11400H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 3050 Ti 4GB, Sin Sistema Operativo) Negro Grafite - Teclado QWERTY español PVP en PcComponentes 699€ Hoy en Amazon por 1.100,66€

Comprar el ASUS TUF Gaming F15 FX506HE-HN012 al mejor precio

Esta semana, PcComponentes nos ofrece este portátil rebajado en un 41%: un rebajón de 500 euros nada menos, aplicado sobre los 1.199 euros habituales. Además, tenemos incluido el envío gratuito y podemos devolverlo sin coste durante el primer mes tras su compra si no quedamos satisfechos.

Este ASUS TUF Gaming F15 FX506HE-HN012 es un portátil bastante reciente, (con procesador Intel de decimoprimera generación), que pertenece perteneciente a la gama TUF Gaming de ASUS. Cuenta con pantalla de 15 pulgadas y resolución Full HD a 144Hz y pesa 2,3 Kg.

Como decimos, es un equipo de gama media, configurado con un procesador Intel Core i5-11400H, enfocado al rendimiento gráfico, apoyado en una tarjeta de vídeo NVIDIA GeForce RTX3050Ti con 4 GB de memoria dedicada y con 16 GB de memoria RAM además de un disco duro SSD de 512 GB

No le faltan tampoco el teclado retroiluminado RGB, y en lo que a opciones de conectividad y expansión se refiere, lleva WiFi 6 y Bluetooth 5.1, salida HDMI, tres puertos USB 3.2 Tipo-A y otros dos USB C, aunque eso sí, no lleva sistema operativo.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka