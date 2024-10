Este PC gaming con DLSS y 32 GB de RAM, a precio mínimo, es una de las mejores ofertas que he visto en mucho tiempo

Atrás quedó aquella época en la que estrenar un PC de sobremesa ya ensamblado de fábrica era peor que configurar nuestro propio equipo, en cuanto a su relación calidad precio. Tanto es así, que a día de hoy llegamos a encontrar ordenadores premontados que salen incluso más baratos que creándolos desde cero. Y este Asus por 857,87 euros en PcComponentes es un buen ejemplo de ello.

Este Asus ROG Strix destaca por su diseño, pero sobre todo por su potencia

Los jugadores que necesitan actualizar su antiguo PC o videoconsola pero no quieren (o no pueden, o no saben) andar con montajes, encuentran en los sobremesa premontados excelentes opciones de compra. Y aunque históricamente han resultado algo más caros que sus parientes por piezas, actualmente la situación ha cambiado. Hasta el punto de encontrar chollos como este por menos de 860 euros.

Estamos ante el Asus ROG Strix G10DK-75700G0320. Un sobremesa de esta conocida familia de equipos gaming de Asus que destaca por su genial diseño, marca de la casa Republic of Gamers. Pero sobre todo lo hace por su genial combinación de hardware, la cual nos permite disfrutar de toda clase de juegos en calidad ultra, altas tasas de fotogramas por segundos y resoluciones elevadas (como 1440p).

Esto es posible, principalmente, gracias a su tarjeta gráfica NVIDIA RTX 3070 compatible con DLSS. A la que acompañan un procesador AMD Ryzen 7 5700G, nada menos que 32 GB de memoria RAM (cuando lo habitual en este rango de precios es encontrar sólo 16 GB) y una doble configuración de almacenamiento de 1 TB de SSD más 1 TB adicional de HDD. Únicamente se echa en falta el sistema operativo, cuya instalación correrá por nuestra cuenta.

También te puede interesar

MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS Amazon — 298,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

HP OMEN by HP 16-b1020ns Amazon — 1.199,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Asus

En Xataka | Cuál es el mejor ordenador portátil para trabajar en 2024: consejos y recomendaciones

En Xataka | Mejores portátiles gaming: cuál comprar y ocho ordenadores recomendados desde 770 a 3.000 euros